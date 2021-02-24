竹縣單親媽車禍亡留3幼子 縣長慰問家屬贈致急難救助金

新竹縣新豐鄉昨天發生一起嚴重車禍，27歲戴姓婦人騎車載兩名幼子前往學校途中，不慎撞上停放路邊小貨車，造成母子2人重傷不治，家中尚有3名年幼子女需撫養，新竹縣長楊文科今天下午到戴女家中慰問家屬，致贈1萬5000元急難救助金，並指示教育處通知學校啟動輔導機制，安頓孩子的身心。

戴女為單親家庭，家境清寒，家中經濟仰賴戴女在加油站上大夜班的收入維持，車禍後留有8歲長子、6歲次子及3個月大的小女兒需撫養。

社會處表示，意外發生後，該處迅速協助申請新豐鄉公所急難救助金1萬元，並提供縣民意外保險30萬元申請資訊，緩解案家的經濟困境，後續也將由社會處新湖社會福利中心追蹤關懷，已進行脆弱家庭訪視評估。