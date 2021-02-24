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竹縣單親媽車禍亡留3幼子 縣長慰問家屬贈致急難救助金

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
戴女車禍往生，留有8歲長子、6歲次子及3個月大的小女兒需撫養。記者陳斯穎／攝影
戴女車禍往生，留有8歲長子、6歲次子及3個月大的小女兒需撫養。記者陳斯穎／攝影

新竹縣新豐鄉昨天發生一起嚴重車禍，27歲戴姓婦人騎車載兩名幼子前往學校途中，不慎撞上停放路邊小貨車，造成母子2人重傷不治，家中尚有3名年幼子女需撫養，新竹縣長楊文科今天下午到戴女家中慰問家屬，致贈1萬5000元急難救助金，並指示教育處通知學校啟動輔導機制，安頓孩子的身心。

戴女為單親家庭，家境清寒，家中經濟仰賴戴女在加油站上大夜班的收入維持，車禍後留有8歲長子、6歲次子及3個月大的小女兒需撫養。

社會處表示，意外發生後，該處迅速協助申請新豐鄉公所急難救助金1萬元，並提供縣民意外保險30萬元申請資訊，緩解案家的經濟困境，後續也將由社會處新湖社會福利中心追蹤關懷，已進行脆弱家庭訪視評估。

教育處說，接獲通報後也轉知學校啟動安心宣導及悲傷失落輔導等心理輔導資源；另就讀的學校也會協助孩子申請教育部學產基金學校的教育儲蓄戶，提供定期助學金以繳納學雜費及學校費用；仁愛基金獎學金也將協助急難紓困補助，幫助家屬走出傷痛。

新竹縣長楊文科（右）今天下午到戴女家中慰問家屬，致贈1萬5000元急難救助金。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科（右）今天下午到戴女家中慰問家屬，致贈1萬5000元急難救助金。記者陳斯穎／攝影

新竹 車禍

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