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桃園清明掃墓有5大防疫措施 取消聯合法會

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府今天舉行防疫會議，由於清明節將至，民政局提出5大防疫措施，桃園市長鄭文燦指示，各區公所有管理公墓者一體適用。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府今天舉行防疫會議，由於清明節將至，民政局提出5大防疫措施，桃園市長鄭文燦指示，各區公所有管理公墓者一體適用。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府今天舉行防疫會議，由於清明節將至，民政局提出5大防疫措施，包括取消聯合法會、提前整理各公墓並延長納骨塔時間、規畫室內動線控管人流、加強防疫宣導、使用線上追思。桃園市長鄭文燦指示，各區公所有管理公墓者一體適用。

今天提出的清明掃墓期間相關防疫措施總共有5項，民政局表示，取消聯合法會是要避免群聚，改以簡單祭拜方式，避免人潮聚集傳染，提前整理各公墓、延長納骨塔服務時間，會提前於3月例假日開放讓民眾前往祭祀，並規畫各項防疫措施。

民政局指出，納骨塔的部分也會規畫室內動線，確保室內空氣流通，控管人流避免人潮進入、逗留於密閉式空間內。此外，民眾入館都需要進行實名制及量體溫，不過還是建議民眾改為上網祭祀，可到祭祀系統進行線上祭拜。

桃園區殯葬管理所說，去年為因應疫情變化，也有取消對外開放法會，這次疫情才剛趨緩，目前也仍打算參照去年的方式進行，會由桃園區殯葬管理所人員對塔內亡者做祭拜，法會不對外開放。

清明掃墓期間相關防疫措施總共有5項，包括取消聯合法會、提前整理各公墓並延長納骨塔時間、規畫室內動線控管人流、加強防疫宣導、使用線上追思。圖／桃園區殯葬管理所提供
清明掃墓期間相關防疫措施總共有5項，包括取消聯合法會、提前整理各公墓並延長納骨塔時間、規畫室內動線控管人流、加強防疫宣導、使用線上追思。圖／桃園區殯葬管理所提供
清明掃墓期間相關防疫措施總共有5項，包括取消聯合法會、提前整理各公墓並延長納骨塔時間、規畫室內動線控管人流、加強防疫宣導、使用線上追思。圖／桃園區殯葬管理所提供
清明掃墓期間相關防疫措施總共有5項，包括取消聯合法會、提前整理各公墓並延長納骨塔時間、規畫室內動線控管人流、加強防疫宣導、使用線上追思。圖／桃園區殯葬管理所提供

疫情 鄭文燦 清明節

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