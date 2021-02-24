桃園違章倉儲存放化骨水引大火 市府建管處將強拆

桃園近年工廠大火頻傳，造成死傷也波及環境，蘆竹區日前還有1間存放俗稱化骨水「氫氟酸」的倉儲失火，市議員劉勝全痛批，此類違章未被列管，市府各局處更應強化橫向聯繫，「不該都是消防局的責任」。市府建管處回應，該倉儲為新增違章，近期將強拆，經發局也說，今年將替轄內1.1萬間工廠建立GIS資料庫，以利救災辨識。

蘆竹區旭富製藥去年12月20日大火延燒4間廠房，業者在火警之初，甚至隱匿廠內囤積金屬鈉資訊，徒增救災風險，市府勒令停工並依法開罰，沒想到事隔2個月，蘆竹區蘆興南路1間鐵皮倉儲傳出火警，場內存放「化骨水」等化學品，雖要求業者圍堵消防廢水，但仍外溢至茄苳溪，多處河段出現死魚，也引來地下水、農田遭汙染疑慮。

「危險物品場域列管誰負責？不該造成二度傷害！」劉勝全發現，消防、環保、經發與勞動局各掌握廠家數字不同，應強化橫向聯繫，有化工背景的議員簡智翔更認為，存放化學品的倉儲要有一定防爆係數，但氫氟酸怎會在一般工廠，環保局應徹查。

環保局長呂理德說，旭富案造成空汙、水汙，已裁處共25餘萬元，至於蘆竹南路鐵皮倉儲引發汙染同樣有查處開罰，經檢測地下水、土壤則無虞，若民眾認為受害，可提佐證資料向環保局依公害糾紛處理法提出調解，至於氫氟酸非環保署公告列管的毒性或關注化學物質，已向環保署化學局建議列管，化學局回應將參考納關注化學物質。

建管處長邱英哲說，敬鵬案發生後，經發局針對高風險性工廠都有聯合稽查，建管處皆會配合參與，蘆竹南路倉儲過去有違章查報紀錄，且為2016年後新增違章將強拆。

經發局長郭裕信強調，今年會將工廠疑使用公共危險物品但未依法申報，列入重點稽查，已規畫50家優先處理，也將花費360萬元建置工廠GIS資料庫，將工廠地點與內部存放公共危險物品資訊一併匯入，供消防掌握高風險工廠群聚情形，以利防災規畫。

消防局也說，因旭富製藥大火案，今年1到3月正針對轄內650處公共危險物品列管場所進行全面檢查，不合格會追蹤到改善為止，至於化骨水非列管的6大類公共危險物品，但救災人員掌握後，可透過救災APP查詢注意事項，穿戴全套防護裝備確保安全。