延後開學小農受衝擊 桃園推有機蔬菜認購昨提前完售

為因應新冠肺炎衝擊，教育部宣布高中職以下109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日開學，使桃園市有機農戶原本供應給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農面臨短暫銷售問題，為此市府與市農會和合作，推出有機蔬菜箱促銷認購活動，農業局長郭承泉今天於防疫會議表示，認購活動相當踴躍，已於昨天提前全數售完。

農業局表示，為照顧學童的營養及健康，市府實施「天天安心食材」政策，將國中小學營養午餐納入有機蔬菜，且每周供應3天，這次因延後開學，為協助農民調節短期供銷狀況，和市農會合作，在2月17日推出有機蔬菜箱促銷認購活動，有機蔬菜箱以每箱5公斤、售價380元促銷，依照小農供貨蔬菜種類隨機搭配10包出貨，每包500公克裝。