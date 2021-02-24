延後開學小農受衝擊 桃園推有機蔬菜認購昨提前完售
為因應新冠肺炎衝擊，教育部宣布高中職以下109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日開學，使桃園市有機農戶原本供應給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農面臨短暫銷售問題，為此市府與市農會和合作，推出有機蔬菜箱促銷認購活動，農業局長郭承泉今天於防疫會議表示，認購活動相當踴躍，已於昨天提前全數售完。
農業局表示，為照顧學童的營養及健康，市府實施「天天安心食材」政策，將國中小學營養午餐納入有機蔬菜，且每周供應3天，這次因延後開學，為協助農民調節短期供銷狀況，和市農會合作，在2月17日推出有機蔬菜箱促銷認購活動，有機蔬菜箱以每箱5公斤、售價380元促銷，依照小農供貨蔬菜種類隨機搭配10包出貨，每包500公克裝。
農業局指出，活動自2月17日接受訂購，預計推出2660箱促銷，原受理訂購至2月24日或售完為止，這次活動推出的蔬菜箱為有機認證，且物美價廉、方便團購，經各界踴躍響應訂購，已提早於昨天完售，各有機蔬菜農戶供銷已趨於回穩，感謝各界共襄盛舉。
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