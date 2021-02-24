泰雅之聲合唱團奪混聲、樂齡金質獎 楊文科讚新竹之光

新竹縣泰雅之聲合唱團參加109年全國社會組合唱比賽，勇奪混聲、樂齡兩組金質獎，抱回20萬元獎金；泰雅之聲合唱團成員大多為原鄉地區的國中、小學校長、老師所組成，縣長楊文科讚許他們是新竹之光，希望藉由歌聲的傳唱，讓泰雅族的傳統歌謠與文化的能見度更高。

泰雅之聲合唱團是由2008年成立的新竹縣泰雅學堂教育協會成員組成，這些原住民籍的國中小教師、家長平時都熱心公益，為了構築傳統文化裡qutux ngasal、qutux niqan（一家人、共食）的組織，招收尖石、五峰及竹東的原住民孩子，利用周六或寒暑假，實施合唱、直笛、打擊及弦樂教學與培訓。

在109年全國社會組合唱比賽中，由原民老師組成的合唱團，拿下混聲、樂齡2座金質獎，縣長楊文科就稱許他們是新竹之光，希望他們藉由歌聲的傳唱，讓泰雅族的傳統歌謠與文化的能見度更高。

合唱團員、五峰國中教師張涵茹說，過去幾年多次參賽都只拿到銅質獎，這次挑戰的2首指定歌曲都是台灣閩南語歌曲，對於許多團員來說光是發音咬字就非常困難，幸好在指導老師駱正榮及指揮蘇美娟校長、團長高文良校長的帶領，讓大家能順利練好歌曲上場表現。

對於合唱團團員們來說，因為平時都忙於學校教學工作，所以訓練時間也非常不足，只能每周二晚上齊聚在竹東國中團練，但持之以恆的練習，加上團員們各自的努力還有天生的好歌喉，才能交出漂亮的成績單。