客家掃墓苗栗市有交管 頭份市生命紀念館防疫戶外祭拜

元宵節到清明節客家人掃墓季，預計2月27日、28日及3月6日、7日達到高峰，苗栗市第一、二公墓有交通管制措施，第四公墓禁止汽車進入，規畫接駁車，另因應防疫，頭份生命紀念館2月27日、28日禁止民眾進入納骨堂，開放戶外祭拜。

客家人習俗，元宵節後1天掃墓，現代工商社會許多家族調整掃墓時間，今年掃墓高峰預計2月27日、28日及3月6日、7日，苗栗市公所規畫第四公墓禁止汽車進入，4天的上午6點半到11點半在公墓旁漁市場，提供中型巴士接駁服務，隨招隨停。

苗栗警察分局在各公墓周邊道路，規畫交通疏導措施，其中，苗栗市第一、二公墓周邊苗29線，採北往南向左側單邊停車，車輛維持雙向通行。

此外，頭份市公所因應防疫，生命紀念館原訂2月27日辦理的祭祖法會，決定延期辦理，2月27、28日也不開放民眾進入納骨堂內祭拜，並將於2月27日至4月4日在廣場搭設篷架擺放供桌，開放戶外祭拜，籲請民眾多加利用平日分批（流），或派代表祭拜，減少人潮聚集。