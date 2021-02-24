竹縣泰雅之聲合唱團 抱回全國合唱比賽2金質獎20萬獎金

新竹縣泰雅之聲合唱團日前參加全國社會組合唱比賽，勇奪混聲、樂齡兩組金質獎，抱回比賽總獎金的5分之1，也就是20萬元。縣長楊文科稱讚他們是新竹之光，也希望藉由歌聲的傳唱，讓泰雅族的傳統歌謠與文化的能見度更高。

縣府教育處表示，新竹縣泰雅學堂教育協會成立於2008年，由原住民籍的國中小教師、家長與新竹地區熱心公益的志工組成，在理事長謝鴻財的帶領下，免費招收新竹縣尖石、五峰2個原鄉部落，以及遷居住在平地竹東的原住民孩子，利用每周六或寒暑假、實施合唱、直笛、打擊及弦樂教學與培訓。

而泰雅之聲的成員皆來自於協會，大多是原鄉地區的國中、小學校長及老師，也有少數愛好歌唱的平地國中、小學老師，成員每周二晚上慧在竹東國中練唱，再加上原住民天生好嗓音，每次不管參加國內外比賽，都能獲得好成績。

泰雅之聲在2013及2015年兩度參加歐洲合唱比賽暨世界合唱大獎賽，贏得2金2銀等大獎的肯定，讓全世界聽見泰雅天籟之音。另外，新竹縣泰雅學堂青少年合唱團表現也很優秀，曾在德國布拉姆斯合唱節競賽獲銀牌獎。