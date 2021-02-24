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桃園工廠屋頂太陽能2.7億度 供7萬戶用電成光電主流

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府推動屋頂太陽能光電的工廠屋頂年發電量約2.7 億度，已是屋頂型太陽能發電主力，北部縣市最高。記者曾增勳／攝影
桃園市政府推動屋頂太陽能光電的工廠屋頂年發電量約2.7 億度，已是屋頂型太陽能發電主力，北部縣市最高。記者曾增勳／攝影

經濟部因應能源轉型政策決定推動屋頂型太陽能光電重點，桃園市近年推動屋頂型太陽能光電以來，發電量大幅成長，市府經發局綠能辦公室今天上午表示，桃園屋頂型太陽能光電占8成8，年發電量總約3.3億度，其中工廠屋頂太陽能光電年發電2.7億度、占屋頂太陽能總發電83%最高，約可提供7萬多家庭用電，已成為市府太陽能光電推動主要目標。

經發局綠能辦公室指出，桃園推動屋頂太陽能光電總案場1695場、發電總裝置容量306MW、年發電量約3.3億度，其中全市工廠屋頂型案場877場、裝置容量254MW、年發電量約2.7 億度，約占83%，其餘為民間住家屋頂案場528案場、裝置容量9.3MW，公（國）有屋頂案場254場、發電裝置容量32.7MW及農舍屋頂案場36場、裝置容量10MW。

中華民國太陽能光電發電系統公會理事許孟紀表示，桃園工廠很多，為鼓勵更多工廠屋頂加入太陽能光電，市府審核建管，應強制納入綠建築太陽能光電核發建照，目前依能源局規定契約用電5000KW用電大戶要做太陽能光電，桃園1萬家工廠占不到10%，工廠屋頂還有很大面積。

許孟紀認為，市府應比照台中、台南契約用電降到2000KW、800KW，否則8、9成工廠觀望，建議開放容積轉移、稅務減免等誘因，才能吸引工廠加入屋頂做太陽能光電，節約能源。

綠建築 農舍

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