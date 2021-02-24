快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

兩倍重訓空間、空中瑜珈 新科運動中心試營7天全館免費

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市新科國民運動中心去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門的懸吊教室可以安排民眾熱愛的空中瑜珈和TRX課程，重訓空間也增加兩倍。記者王駿杰／攝影
新竹市新科國民運動中心去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門的懸吊教室可以安排民眾熱愛的空中瑜珈和TRX課程，重訓空間也增加兩倍。記者王駿杰／攝影

為提供更完善與安全的運動場所，新竹市新科國民運動中心去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門的懸吊教室可以安排民眾熱愛的空中瑜珈和TRX課程，重訓空間也增加兩倍。市府指出，運動中心即日起至3月2日早上9點至晚上8點開放全館免費使用，於3月3日早上6點正式營運，民眾來體驗需遵守實名制、戴口罩等防疫守則。

林智堅今到運動中心訪視正在上籃球及羽球課的新科國中學生，也在教練帶領下，親身體驗了拳擊、TRX等課程，他說，據調查，竹市每周規律運動的人口比例高達80%、是全國第三，新科國民運動中心於2015年8月啟用，因鄰近竹科，受到園區居民喜愛，市府也評選出最優質的經營團隊，全面改善動線和軟硬體課程。

教育處指出，市府推「一區一運動中心」鼓勵市民運動，包括第一座新科國民運動中心、2019年啟用的竹光國民運動中心、和預計2022年啟用香山運動中心。新科國民運動中心使用人次年年攀升，總計超過185萬人次使用，因此與廠商簽約重新投入近兩千萬整理場館，更新全館設備。

新科國民運動中心整修後，將原有體適能空間擴大兩倍，現在擁有專門懸吊教室，可開設專門的空中瑜珈和TRX課程，二樓體適能教室的重訓區，也從原本的10幾坪擴充到40坪，重訓器材和空間增為兩倍。

運動中心更導入即時資訊系統，民眾可透過線上APP預約課程或場地；另外，全面換新游泳池過濾系統，因應長年使用而導致的汙垢，並加強防水、修繕積水處，最後也更新監視系統與親子更衣室，讓運動環境更加安全。

教育處代理處長沈靜濤表示，新科國民運動中心保留全館公益時段、免費公益課程與活動、睦鄰計畫及游泳教學資源共享，並提供市府每年無償使用30天辦理相關活動，新的營運團隊並承諾未來5年，每年提撥50萬元公益金回饋新竹市，將用於新科國民運動中心體育績優獎學金、竹市體育績優人士急難扶助金及辦理地方鄰里體育活動。

林智堅今到運動中心訪視正在上籃球及羽球課的新科國中學生，也在教練帶領下，親身體驗了拳擊、TRX等課程。記者王駿杰／攝影
林智堅今到運動中心訪視正在上籃球及羽球課的新科國中學生，也在教練帶領下，親身體驗了拳擊、TRX等課程。記者王駿杰／攝影
新竹市新科國民運動中心去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門的懸吊教室可以安排民眾熱愛的空中瑜珈和TRX課程，重訓空間也增加兩倍。記者王駿杰／攝影
新竹市新科國民運動中心去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門的懸吊教室可以安排民眾熱愛的空中瑜珈和TRX課程，重訓空間也增加兩倍。記者王駿杰／攝影
新竹市新科國民運動中心去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門的懸吊教室可以安排民眾熱愛的空中瑜珈和TRX課程，重訓空間也增加兩倍。記者王駿杰／攝影
新竹市新科國民運動中心去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門的懸吊教室可以安排民眾熱愛的空中瑜珈和TRX課程，重訓空間也增加兩倍。記者王駿杰／攝影
林智堅今到運動中心訪視正在上籃球及羽球課的新科國中學生，也在教練帶領下，親身體驗了拳擊、TRX等課程。記者王駿杰／攝影
林智堅今到運動中心訪視正在上籃球及羽球課的新科國中學生，也在教練帶領下，親身體驗了拳擊、TRX等課程。記者王駿杰／攝影

體育 新竹 瑜珈

延伸閱讀

偽出國賞櫻！ 竹市三大追櫻勝地：公園櫻花林、左岸櫻花車道好美

防疫迎接新學期 竹市校園今完成全面消毒

中職／獅、猿6場自辦熱身賽 ELEVEN體育家族直播

燈會主燈落腳竹縣 竹市：尊重

相關新聞

桃園工廠屋頂太陽能2.7億度 供7萬戶用電成光電主流

經濟部因應能源轉型政策決定推動屋頂型太陽能光電重點，桃園市近年推動屋頂型太陽能光電以來，發電量大幅成長，市府經發局綠能辦...

兩倍重訓空間、空中瑜珈 新科運動中心試營7天全館免費

為提供更完善與安全的運動場所，新竹市新科國民運動中心去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門...

桃園唯一沒操場國中都計案生變 議員批官員保守沒魄力

桃園市龜山區幸福國中是桃園唯一沒操場跑道的國中，市府啟動校地都計變更欲擴大校地，師生都期待，未料案子去年底進到市都委會審...

行動力挺聯新醫院 平鎮里長元宵贈物資為醫護人員打氣

元宵節前夕，桃園平鎮社區發展協會聯誼會，攜手平鎮區里長聯誼會，集結平鎮區18個社區、46個里，大手筆捐贈85箱糖果餅乾等...

因應228連假車潮 西濱快竹南後龍段封閉5處平交路口

228連假從2月27日至3月1日共3天，公路總局因應西濱快速公路台61線連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，28日、1日兩天將...

不怕掉了！ 羅馬公路26處水溝加蓋

新竹縣縣道118線羅馬公路沿鳳山溪上游河岸開闢，兩側風景優美，是北台灣熱門的重機和單車旅遊路線，但部分道路蜿蜒、路幅狹窄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。