兩倍重訓空間、空中瑜珈 新科運動中心試營7天全館免費

為提供更完善與安全的運動場所，新竹市新科國民運動中心去年10月底閉館整修，將器材全面更新、加強線上預約系統，現在擁有專門的懸吊教室可以安排民眾熱愛的空中瑜珈和TRX課程，重訓空間也增加兩倍。市府指出，運動中心即日起至3月2日早上9點至晚上8點開放全館免費使用，於3月3日早上6點正式營運，民眾來體驗需遵守實名制、戴口罩等防疫守則。

林智堅今到運動中心訪視正在上籃球及羽球課的新科國中學生，也在教練帶領下，親身體驗了拳擊、TRX等課程，他說，據調查，竹市每周規律運動的人口比例高達80%、是全國第三，新科國民運動中心於2015年8月啟用，因鄰近竹科，受到園區居民喜愛，市府也評選出最優質的經營團隊，全面改善動線和軟硬體課程。

教育處指出，市府推「一區一運動中心」鼓勵市民運動，包括第一座新科國民運動中心、2019年啟用的竹光國民運動中心、和預計2022年啟用香山運動中心。新科國民運動中心使用人次年年攀升，總計超過185萬人次使用，因此與廠商簽約重新投入近兩千萬整理場館，更新全館設備。

新科國民運動中心整修後，將原有體適能空間擴大兩倍，現在擁有專門懸吊教室，可開設專門的空中瑜珈和TRX課程，二樓體適能教室的重訓區，也從原本的10幾坪擴充到40坪，重訓器材和空間增為兩倍。

運動中心更導入即時資訊系統，民眾可透過線上APP預約課程或場地；另外，全面換新游泳池過濾系統，因應長年使用而導致的汙垢，並加強防水、修繕積水處，最後也更新監視系統與親子更衣室，讓運動環境更加安全。