桃園唯一沒操場國中都計案生變 議員批官員保守沒魄力

桃園市龜山區幸福國中是桃園唯一沒操場跑道的國中，市府啟動校地都計變更欲擴大校地，師生都期待，未料案子去年底進到市都委會審議，會中決議變更基地至幸福路南側，由於徵收經費將增加還事涉福安宮遷移，市議員牛煦庭今在議會發難，批官員保守做事「想太多想太久」，副市長李憲明答詢強調此為百年大計，已到最後階段。

龜山區幸福國中與自強國小因毗鄰山坡地，受限校地發展創校以來都沒有操場，由於師生活動空間不足，教育局針對幸福國中先蓋了風雨教室，並啟動學校後方私人土地進行都市計畫變更案，另核定9.9萬元可行性評估費，請自強國小啟動後山規畫評估。

牛煦庭不滿，好不容易盼到幸福國中校地擴大都市計畫變更案，順利的話明年就能動工，但市都委會審查時以要擴大校地範圍退回，等於要重跑流程，「一拖下去，又要等下個10年嗎？」也質疑市府在市都委會時，並未強力主張校園建設操場的急迫性，又以很多冠冕堂皇的理由，導致計畫重來，也損害師生權益。

「建設學校操場是公平正義的問題，不會有人反對！」牛認為，市府官員總有慣性分配思維，以財務規畫去做事，但總會想太多、想太久，但應從地方角度極力爭取，且市府表示用地取得以跨區容積移轉方式處理，但變數很大，此案計畫範圍內土地為保護區，價格相對低，應以協議價購方式處理，才能真正加速流程。

副市長李憲明說明，市都委會去年12月7月審議，是考量北側幸福路現況及未來校地完整性，才要求變更基地調整至幸福路南側，也是基於公益性與必要性做通盤考量，也會將福安宮周邊空地納入，才會完整，李更強調，擴大校地是百年大計，要通盤考量，也需要經過都委會審查通過，但也強調不會花好幾年，「是最後一年了」。

市議員陳雅倫也認為，關關難過關關過，地方不了解市府為幸福國中操場案做了哪些努力，建議市府到地方辦說明會，加強跟民眾溝通，牛煦庭也強調，幸福國中操場案與經費無涉，「不是做不到，是市府有沒有魄力的問題！」