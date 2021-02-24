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行動力挺聯新醫院 平鎮里長元宵贈物資為醫護人員打氣

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園平鎮社區發展協會聯誼會，與平鎮區里長聯誼會，捐贈85箱糖果餅乾等物資給聯新國際醫院，表達對醫護人員的感謝。圖／聯新國際醫院提供
桃園平鎮社區發展協會聯誼會，與平鎮區里長聯誼會，捐贈85箱糖果餅乾等物資給聯新國際醫院，表達對醫護人員的感謝。圖／聯新國際醫院提供

元宵節前夕，桃園平鎮社區發展協會聯誼會，攜手平鎮區里長聯誼會，集結平鎮區18個社區、46個里，大手筆捐贈85箱糖果餅乾等物資給聯新國際醫院，以實際行動表達對醫護人員的感謝，也讓醫護人員感受年味。

聯新國際醫院為南桃園重要醫院之一，平時收治眾多病患，平鎮區里長聯誼會會長莊訓城及總幹事宋子毅表示，平鎮區團結一心，不只是挺醫護，也是挺桃園。

兩人也提到，在星禾國際有限公司熱心贊助物資下，里長們對這樣的善心義舉都非常認同，踴躍出席捐贈儀式，並自動自發幫忙搬運物資，希望以實際行動感謝醫護人員長年以來的辛勞，以及疫情期間守護國門、守護台灣。

平鎮區社區發展協會聯誼會會長劉宜俤表示，桃園市民在平時及疫情期間都受到醫護人員的照顧，因此在元宵節前夕發起關心慰勞活動，為醫護人員加油打氣，甜蜜圓滿一整年。

桃園平鎮社區發展協會聯誼會，與平鎮區里長聯誼會，捐贈85箱糖果餅乾等物資給聯新國際醫院，表達對醫護人員的感謝。圖／聯新國際醫院提供
桃園平鎮社區發展協會聯誼會，與平鎮區里長聯誼會，捐贈85箱糖果餅乾等物資給聯新國際醫院，表達對醫護人員的感謝。圖／聯新國際醫院提供

醫護人員 聯誼 元宵節

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