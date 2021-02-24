行動力挺聯新醫院 平鎮里長元宵贈物資為醫護人員打氣

元宵節前夕，桃園平鎮社區發展協會聯誼會，攜手平鎮區里長聯誼會，集結平鎮區18個社區、46個里，大手筆捐贈85箱糖果餅乾等物資給聯新國際醫院，以實際行動表達對醫護人員的感謝，也讓醫護人員感受年味。

聯新國際醫院為南桃園重要醫院之一，平時收治眾多病患，平鎮區里長聯誼會會長莊訓城及總幹事宋子毅表示，平鎮區團結一心，不只是挺醫護，也是挺桃園。

兩人也提到，在星禾國際有限公司熱心贊助物資下，里長們對這樣的善心義舉都非常認同，踴躍出席捐贈儀式，並自動自發幫忙搬運物資，希望以實際行動感謝醫護人員長年以來的辛勞，以及疫情期間守護國門、守護台灣。