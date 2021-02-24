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因應228連假車潮 西濱快竹南後龍段封閉5處平交路口

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
228連假從2月27日至3月1日共3天，公路總局因應台61線連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，28日、1日兩天部分時段將封閉台61線竹南、後龍路段共5處平交路口。圖／公路總局提供
228連假從2月27日至3月1日共3天，公路總局因應台61線連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，28日、1日兩天部分時段將封閉台61線竹南、後龍路段共5處平交路口。圖／公路總局提供

228連假從2月27日至3月1日共3天，公路總局因應西濱快速公路台61線連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，28日、1日兩天將部分時段封閉台61線竹南、後龍路段的平交路口，公路總局提醒駕駛人注意。

公路總局苗栗工務段指出，台61線苗栗竹南後龍路段為今年228連續假期重要交通疏運路段，為有效紓解台61線北上車潮，部分時段封閉5個平交路口，以利西濱快速道路主線車流疏導，封閉路段及時段，苗栗工務段都會派員偕同現場警力協助引導車流。

預計封閉的5處平交路口分別是台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口及台61線101K+300苗11大山腳路口，封閉時間2月28日、3月1日每天下午3點至晚上11點橫向路口封閉。

平交路口封閉方式採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，公路總局呼籲駕駛如需穿越台61線封閉路口，請務必提前改道。

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