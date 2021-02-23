企業回饋社會 苗栗縣無障礙關懷協會獲贈復康巴士

錚女王國際有限公司、山本富也國際有限公司及山本耀建設有限公司回饋社會，今天捐贈苗栗縣無障礙關懷協會1輛小型復康巴士，希望能夠幫助身心障礙朋友就學、就業、就醫各方面的交通，山本代言人藝人陳柏霖到場，氣氛熱鬧溫馨。

捐贈儀式今天上午在苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場舉行，縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、副議長李文斌、縣議員孫素娥、廖英利、陳碧華、余文忠、楊明燁、張佳玲等人參加，安排舞蹈、手語歌表演，陳柏霖現身，更帶動高潮，捐贈單位表示持續捐贈各縣市相關團體復康巴士，僅苗栗地區就已經第5輛。