在地企業聯手贈社工汽機車 鄭文燦讚：服務更具機動性

PSA華科事業群及台鈴工業今天攜手捐贈2輛汽車、12台機車及12頂安全帽，提供給桃園市家庭服務中心及新住民服務中心人員使用。市長鄭文燦下午出席捐贈儀式，感謝企業提供更輕便、環保、智能的交通工具，讓社工員服務更具機動性。

鄭文燦表示，桃園在每個行政區都成立家庭服務中心，專業社工人員達100多位，但以往社工員裝備不足，尤其偏鄉地區交通不便，這次華科事業群捐贈2輛汽車及9輛智慧電動車，台鈴工業公司也響應捐贈2輛智慧電動車、1輛燃油機車及12頂安全帽，捐贈物資總價值近392萬元，未來將分配給家庭服務中心及新住民服務中心妥善運用，也感謝2家在地企業實踐社會責任。

社會局長鄭貴華表示，全市家庭服務中心共用32台燃油機車及20台電動機車，其中22台機車年限已達10年以上，且須與社會局共用7輛公務汽車，今日受贈汽機車共14輛，未來將依據業務量及交通便利性，分配給家庭服務中心及新住民家庭服務中心使用，主要用於社工訪視、載送行動不便個案及物資載送等。