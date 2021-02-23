廢寶特瓶製成「潯寶衣」 環署送桃海巡隊450件
環保署海洋廢寶特瓶回收再製環保衣專案結束，副署長沈志修今天在桃園市觀音草漯沙丘展館，將海洋廢寶特瓶製成的「潯寶衣」450 件，贈送市府環保局，分送桃園海岸巡護隊員做為工作服使用。
沈志修說，垃圾減量下，回收海洋廢寶特瓶，志工淨灘總共回收廢寶特瓶8.4公噸，其中3.8公噸廢寶特瓶做成1500件潯寶衣原料，贈送全台7縣市志工使用，這項計畫已經證明，台灣具處理海廢寶特瓶的能力。
環保署將廢寶特瓶製成的「潯寶衣」，其中450件贈送桃園市府環保局，由副局長江育德代表接受，江育德表示，感謝環保署推動這項海洋廢寶特瓶回收再製環保衣計畫，該局獲贈潯寶衣分送桃園海岸巡護隊員工做為工作服使用。
市府海岸管理處長林林立昌表示，桃園去年4、5月參與環保署高質化循環利用示範計畫，在海岸巡護志工全力淨灘回收下，提供環保署3.12噸海廢寶特瓶，為海洋環境永續發展努力。
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