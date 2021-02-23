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「聞久不適跑急診」桃八德大宏里飄臭味 3年陳情97次

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區大宏里飄臭味，引起當地民眾埋怨，市府環保局回應，已和陳情人聯繫，擇日確認臭味位置，目前正進行可能固定汙染源清查作業，釐清異臭味可能來源。圖／市府環保局提供
桃園市八德區大宏里飄臭味，引起當地民眾埋怨，市府環保局回應，已和陳情人聯繫，擇日確認臭味位置，目前正進行可能固定汙染源清查作業，釐清異臭味可能來源。圖／市府環保局提供

桃園市八德區居民昨天在臉書社團抱怨，稱大宏里時常有燒塑膠的味道，直呼「聞久身體不適已經去急診了」，大宏里長楊萬得指出，臭味問題困擾當地10多年，但始終找不到汙染源頭，非常苦惱；市府環保局回應，已和陳情人聯繫，擇日確認臭味地點，目前正進行可能固定汙染源清查作業，釐清異臭味可能來源。

楊萬得說，臭味非常濃，類似燒戴奧辛、塑膠味道，昨天陳情電話湧進10多通，這問題已經困擾他們10多年，有時一周會有2、3天飄出臭味，有時1、2個月才會發生，3年前，曾請議員協助尋找汙染源頭，但臭味隨著風向不同會改變，且等稽查人員等廠時，有時氣味早已飄散，難以找尋汙染源。

八德居民痛批，這附近常常出現難聞的氣味，每次都聞到頭痛，紛紛直呼，「每次聞到想吐」、「搬來3年多快4年，味道都非常長時間且日復一日」，更有大智里民眾說，她在煮飯邊還以為是哪裡走火，原來不只她聞到，對氣味飄散範圍這麼遠感到訝異。

環保局統計，近3年來，八德區大宏里附近空汙及異臭味陳情案件，共受理陳情97次、查獲違規告發5次，目前已針對大宏里區域及鄰近大明街、桃德路等區域，進行可能固定汙染源清查作業，釐清異臭味可能來源，再執行稽查管制。

環保局強調，全桃園市空汙異味陳情案件，3年來，總計受理陳情2萬4405次，告發1839次，告發率為7.5%，高於全國平均告發率2.9%，由於臭味容易稍縱即逝，稽查難度很高，呼籲民眾若可以提供確切異臭味來源方向或位置，將有助於環保稽查。

桃園市八德區大宏里飄臭味，引起當地民眾埋怨，對此市府環保局回應，已和陳情人聯繫，擇日確認臭味位置，目前正進行可能固定汙染源清查作業，釐清異臭味可能來源。圖／市府環保局提供
桃園市八德區大宏里飄臭味，引起當地民眾埋怨，對此市府環保局回應，已和陳情人聯繫，擇日確認臭味位置，目前正進行可能固定汙染源清查作業，釐清異臭味可能來源。圖／市府環保局提供

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