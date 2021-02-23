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附近挖滯洪池 中壢櫻花公園「小橋流水」景象恐不在

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市中壢區莒光公園內黃屋庄溪小型瀑布、櫻花倒映水中，形成「小橋流水」景象。圖／江長榮提供
桃園市中壢區莒光公園內黃屋庄溪小型瀑布、櫻花倒映水中，形成「小橋流水」景象。圖／江長榮提供

桃園市中壢區莒光公園是在地知名的櫻花公園，近日200多棵八重櫻盛開，搭配貫穿整座公園的黃屋庄溪形成優美的水岸景色，但因位於上遊的中壢運動公園近日將施作滯洪池前置工程，工程將連同下游黃屋庄溪挖深1.3公尺，在地普強里長江長榮擔心破壞園內攔河堰、藤架，使美景大打折扣。

對此，水務局表示，近日將與里長、公所前往會勘，在可行範圍內，將工程對於周邊景觀的影響降到最低。

莒光公園為長條型公園，公園間由新街溪分支黃屋庄溪貫穿，並設有攔河堰，除了形成小型瀑布，堰池水深猶如明鏡，每年櫻花盛開時節，可見櫻花倒映水中，形成「小橋流水」景色；另在小溪兩旁護欄間搭起紫色的蒜香藤棚架及馬櫻丹。

水務局近日將進行中壢運動公園滯洪池前置工程，由於位在下游處的黃屋庄溪攔河堰將水位抬升有防洪不足的問題，因此規畫敲除拉順，此外，於滯洪池至攔河堰約160公尺河道，也將進行河道浚升、兩邊護岸基礎補強等工程。工程預計今年4月完成設計、6月前施工，年底前完工。

普強里長江長榮表示，「小瀑布確定沒有了」，但仍希望水務局保留攔河堰30公分高度，留住部分蓄水功能，讓小溪水量足夠形成「水中倒影」。另工程於河堰下方灌水泥、打基樁，將拆除攔河堰上方棚架，自己種植了5年蒜香藤的心血將化為烏有，他也建議將機具伸入棚架縫隙間施工即可。

江長榮說，20年前在公園莒光街、幸福街口處看到兩顆山櫻花，發現原來平地也能開櫻花，從此將莒光公園定調為「櫻花公園」，原種植山櫻，後來改種適合平地氣候且花期較長的八重櫻，每年耗費有限的里長經費，種植10多棵櫻花，多年與志工們辛勤施肥、修剪，才累積至今200多棵櫻花樹盛開的景象。

桃園市中壢區莒光公園內黃屋庄溪小型瀑布、櫻花倒映水中，形成「小橋流水」景象。圖／江長榮提供
桃園市中壢區莒光公園內黃屋庄溪小型瀑布、櫻花倒映水中，形成「小橋流水」景象。圖／江長榮提供
桃園市中壢區莒光公園近日200多棵八重櫻盛開，吸引不少遊客造訪拍照打卡。記者高宇震／攝影
桃園市中壢區莒光公園近日200多棵八重櫻盛開，吸引不少遊客造訪拍照打卡。記者高宇震／攝影

櫻花 長榮 滯洪池

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