桃園342座公園遊戲場 僅22%完成安檢備查

遊戲場是孩子的天堂，為強化場域安全，衛福部2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，規定3年內遊戲場都要通過安全檢驗並送備查，雖然大限延到2023年1月，但迄今只剩2年，市議員陳萬得今天質詢，點名桃園市342處公園遊戲場通過安全檢驗備查僅22%，平鎮掛蛋，「對得起平鎮居民嗎？」市府允諾逐年編預算，努力達標。

陳萬得說，平鎮區公園遊戲場有46個，但迄今備查數量掛蛋，「連一個都沒辦法通過安檢」，讓地方難以接受，遊戲場是讓兒童嬉戲的場域，安全檢驗卻毫無進度，他身為市議員感到相當慚愧，要求市府加速辦理。

市府工務局長賴宇亭答詢時也說「我們也很慚愧」，今年已經大力編列預算，不僅針對桃園、中壢、龜山等區域，平鎮區也會推動安檢工作，「預算都編列了，會在2年內完成」，市府會努力完成法規要求。

依據工務局彙整13區公所資料，除了復興區本就沒公園遊戲場外，其他12區共有342處，迄今僅75處完成備查，備查率22%，其中僅大溪區備查率88%、大園區備查率55%最快，其他12區都沒過半甚至掛蛋；工務局今年預定要達成50%備查率，明年底前就要提前百分百達標。

工務局指出，因去年遊戲場安全設備聘請專業機構辦理檢驗經費尚未到位，備查作業有所延後，今年已請各公所編列公務預算，市府養工處也提撥補助，但目前確實面臨瓶頸，因國內經合格認證的安全檢驗機構僅6家，量能不足，且部分市區公園遊戲場腹地有限，老舊遊戲設施難以符合安全標準，得另挹注拆除與改善的經費。

桃園區內有61處公園遊戲場，僅次中壢區62處，區公所已完成8處安全檢驗備查，區公所公園路燈管理課指出，今年已經編列1800萬元投入兒童遊戲場設施安全檢驗與改善工作，因遊戲場大小不同，約可完成10至20處遊戲場備查，公所會加速腳步完成。