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大腸桿菌群超標 苗栗縣2處山泉水不符合飲用水標準

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府環保局列管銅鑼鄉新雞隆（龍泉）山泉水取水處，上月12日檢驗大腸桿菌群超標3.4倍。圖／本報資料照片
苗栗縣政府環保局列管銅鑼鄉新雞隆（龍泉）山泉水取水處，上月12日檢驗大腸桿菌群超標3.4倍。圖／本報資料照片

苗栗縣政府環保局列管熱門山泉水取水處，今天公告1月12日抽驗結果，其中，銅鑼鄉新雞隆（龍泉）大腸桿菌群170CFU/100mL、頭份市石觀音大腸桿菌群55CFU/100mL，不符合飲用水水源水質標準50CFU/100mL，環保局建議取用山泉水，應煮沸後再飲用。

環保局1月12日抽驗銅鑼鄉新雞隆（龍泉）、頭份市石觀音、銅鑼鄉竹森村3處，民眾山泉水取水處的水源水質，項目包括pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等10項，其中大腸桿菌群測值部分，銅鑼鄉新雞隆（龍泉）超標3倍多，頭份市石觀音略高5CFU/100mL。

環保局長陳華盛表示，若民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水等，作為飲用水源時，務必經煮沸後再飲用，以確保安全及身體健康，環保局持續辦理抽驗把關，並公布結果提供參考。

大腸桿菌 抽驗 水質

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