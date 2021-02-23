桃園大溪中山老街哪些創意店適合進駐 議員：多溝通

桃園市議員李柏坊昨天在議會質詢大溪老城區牌樓立面、騎樓天花板及燈光照明整修案進度，文化局回覆時提到計畫引入創意店家進駐老城區中山路。李柏今天指出，文化局用意好但是要和地方尤其是中山路的屋主溝通，不然有好的計畫卻無法執行也是徒然。

文化局表示大溪老城區（和平老街、中山老街、中央路）牌樓立面、騎樓天花板整修、燈光照明等，預定今年7月陸續完工；社頭博物館（農會倉儲位址）也已完成發包，正施工中。

文化局同時說明和平老街商店已經呈現飽和狀態，將篩選相關創意店家進駐中山老街，延續傳統商店風格，同時希望將傳統木藝家具導入創新設計理念，讓家具優質藝術再升級。另外，已培養大溪老城區觀光導覽員200多名。

文化局認為，老城區無圍牆博物館理念，期程建構完成後，不僅有百年歷史老建築，加上新建社頭文化館，未來再增加夜間燈光照明，盼能提升遊客夜間停留的意願，加速完成大溪老城區的翻轉。