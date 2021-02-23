桃園大溪中山老街哪些創意店適合進駐 議員：多溝通
桃園市議員李柏坊昨天在議會質詢大溪老城區牌樓立面、騎樓天花板及燈光照明整修案進度，文化局回覆時提到計畫引入創意店家進駐老城區中山路。李柏今天指出，文化局用意好但是要和地方尤其是中山路的屋主溝通，不然有好的計畫卻無法執行也是徒然。
文化局表示大溪老城區（和平老街、中山老街、中央路）牌樓立面、騎樓天花板整修、燈光照明等，預定今年7月陸續完工；社頭博物館（農會倉儲位址）也已完成發包，正施工中。
文化局同時說明和平老街商店已經呈現飽和狀態，將篩選相關創意店家進駐中山老街，延續傳統商店風格，同時希望將傳統木藝家具導入創新設計理念，讓家具優質藝術再升級。另外，已培養大溪老城區觀光導覽員200多名。
文化局認為，老城區無圍牆博物館理念，期程建構完成後，不僅有百年歷史老建築，加上新建社頭文化館，未來再增加夜間燈光照明，盼能提升遊客夜間停留的意願，加速完成大溪老城區的翻轉。
李柏坊說，中山老街大約只有和平老街一半長一些，多數是住家，市政府先前已經整修部分建築，目前有咖啡館、民宿進駐，但是只有兩三家，如果要打造老街特色，與和平老街區隔，文化局要多聽地方意見，同時把形塑文化意象的理念跟在地人說清楚，大家一起合作才能翻轉老街成為真正具有文化觀光特色的景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言