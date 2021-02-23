1.3億元苗栗城規館大變身 青年創業指揮部啟用

苗栗縣議會舊址2014年花費1.3億元打造城市規劃館，營運不如預期，縣府再投入500萬元活化，賦予空間新功能，化身「青年創業指揮部」今天啟用，6組青年創業團隊進駐，並規畫設置青年創業工作坊等，致力友善環境，吸引青年返鄉創業。

苗栗縣青年創業指揮部今天上午由縣長徐耀昌、立委陳超明等人剪綵啟用，啦啦隊、舞龍表演熱鬧滾滾，指揮部招募Bonbons法式甜食工作室、Vu café烏色咖啡、蒙娜麗莎企業有限公司、程澈科技有限公司、無雙設計國際有限公司、墨湘咖啡坊6組創業團隊，提供2年無租金進駐。

其中，墨湘咖啡坊負責人謝宜澖結合小農，在苗栗跑市集做DIY特色咖啡，尋覓實體店面多時，Vu café烏色咖啡創辦人謝兆騰在台北工作，因喜歡逛咖啡店，一直夢想苗栗打造專屬風格的咖啡廳，兩人參加評選，如願進駐青年創業指揮部，也深有期許。

而青年創業指揮部前身是城規館，縣府利用議會舊址閒置空間，2014年投入1.3億元改造，營運不如理想，後來也未見起色，徐耀昌上任後，逐步改造成青年專屬空間，再投入500萬元整理，城規館的設施設備都保留，青創指揮部賦予空間新功能。

縣府勞動及青年發展處長彭德俊說，原城規館360度環形劇場，青年創業指揮部規畫成多功能團練教室，提供青年表演團練使用；共享空間是青創交流、學習及展示場域，創業工作坊提供輔導及諮詢服務，希望鼓勵更多青年返鄉，挹注青創活力，實現創業夢想，帶動地方特色產業發展。