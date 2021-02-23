1000瓶抗菌洗手乳助防疫 桃園家長會長協會捐送40校

受疫情影響，開學日延後至2月22日，為保障校園環境乾淨無虞，桃園市家長會長協會桃園分會邀集各校會長們，今天共同捐贈1000瓶抗菌洗手乳，要發給桃園區總計40所學校，增加校園防疫物資。

桃園市家長會長協會桃園分會總會長劉益霞、名譽總會長呂朝福、榮譽總會長溫碧雲、榮譽總會長陳玉麗等人，相當關心疫情蔓延之際，如何守護學生的健康，食藥署也提醒，對抗疫病首要是勤洗手，因此今天特別捐贈1000瓶抗菌洗手乳。

另外，中國信託商業銀行應桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福請託，捐贈給桃園區各校共200桶濃度75%消毒用酒精，企業用行動共同守護學童的健康。

桃園市長鄭文燦表示，部桃疫情落幕，桃園市各級學校跟幼兒園消毒工作都已完成，校園停止營隊、社團活動、不外借等規範也將於3月1日解禁。

鄭文燦說，今年過年期間流感、腸病毒等疾病的看診人次減少非常多，11家責任醫院統計，往年每天急診人次約3500人，今年降到2000人以下，可見防疫新生活相關措施很有效，感謝桃園市家長會長協會桃園分會與中國信託共同為學童營造安全的校園環境。