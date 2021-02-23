竹縣羅馬公路26處水溝加蓋增加路幅 車友不怕掉水溝

新竹縣縣道118線路線沿鳳山溪上游河岸開闢，兩側風景優美，是北台灣熱門的重機和單車旅遊路線，但部分道路蜿蜒、路幅狹窄，常有騎士不慎掉入水溝，為此縣府編列850萬元經費，將26處較危險路段的路側水溝加蓋，近日已陸續完工，提升用路人安全。

新竹縣長楊文科表示，羅馬公路擁有多層次自然景觀風貌，沿途景色優美，長久以來是遊客休閒觀光的熱門去處，近年自行車運動盛行，羅馬公路也成為自行車愛好者的挑戰路線，為提升用路品質，縣府團隊規畫改善工程，完工後可讓遊客玩得更安全，有效帶動關西鎮的觀光發展。

工務處長林鶴斯指出，縣道118線可從桃園市復興區的羅浮，通往新竹縣關西鎮的馬武督，因此又稱為羅馬公路，兩端銜接台3線及北橫公路台7線，是新竹通往桃園和宜蘭的重要道路，沿線兩側群山圍繞，景色優美，一直是新竹縣重要的交通要道和觀光路線。

工務處表示，羅馬公路沿線山路蜿蜒曲折，道路寬度有限，近年來每逢假日人車眾多，尤其有許多自行車和重機遊客，當地民意代表和居民向縣府反映，遊客行經部分路段常不慎跌入兩側水溝。

為了減少意外事故發生，縣府編列850萬元經費進行改善工程，施工範圍包含縣道118線27公里至40公里段東光、東山、金山和錦山里之間，總長度約2516公尺，共計26處施作水溝加蓋工程，藉此增加路幅，近日已陸續完工。