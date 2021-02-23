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蘇貞昌：打造良好教育環境 讓年輕人敢婚及生養

中央社 / 新竹市23日電

新竹市高峰非營利幼兒園今天啟用，行政院長蘇貞昌參加典禮時表示，持續打造好的教育環境，讓年輕人敢婚並生養，政府有心解決家長負擔，也讓台灣看到希望。

新竹市高峰非營利幼兒園今天舉辦落成啟用典禮，蘇貞昌、新竹市長林智堅、教育部長潘文忠、立法委員柯建銘等人共同參與。

蘇貞昌致詞時表示，為落實0到6歲國家養政策，政府將幼托經費從新台幣154億元，提升至557億元，之後將增加至850億元，「不是空口講白話，用錢落實真正要做的事情」。

他說，在父母育兒津貼部分，從過去2500元提升至現在3500元，明年8月將提升至5000元，「減少家長負擔更增補助」。

蘇貞昌表示，政府透過前瞻計畫改造教育環境，以高峰非營利幼兒園為例，補助新台幣6000多萬元，創造更好學習環境，也增加學童員額，「這不是只有一間幼兒園，而是全國同步」。

他指出，有好的教育環境，年輕人才敢婚、願生、樂養，而政府有決心解決年輕父母的負擔，讓台灣看到希望。

潘文忠表示，高峰幼兒園屬於前瞻第一期計畫，中央在招收部分，從學費、育兒津貼各方面加倍努力，如在高峰幼兒園完成後，學童數從90名增加到150名左右。

他說，學費降低將從兩部分進行，今年8月開始，公共化幼兒園每月降1000元，明年8月再降500元；育兒津貼也是年年增加，要讓年輕人看見被支持的力量。

林智堅表示，新建的高峰非營利幼兒園，為利用老舊籃球場空間，打造2層樓高純白建物，斜屋頂搭配木紋窗戶，結合周圍綠樹環境，宛如一座歐洲城堡的新校舍，園內每間教室都有整排窗戶，也讓孩子在舒服的環境，學習成長。

幼兒園 蘇貞昌 新竹

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