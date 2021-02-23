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藻礁公投連署倒數！荒野協會突襲抗議 媒體參訪遭取消

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
由環團與桃園在地居民共同發起搶救藻礁公投，第二階段連署期限到月底。報系資料照片
由環團與桃園在地居民共同發起搶救藻礁公投，第二階段連署期限到月底。報系資料照片

桃園大潭藻礁公投案第二階段連署告急，也成為輿論熱門議題，荒野協會今早決定，下午將到觀塘工業區抗議。無獨有偶，在抗議行程公佈之後，中油臨時取消了帶媒體記者參訪觀塘三接工程的行程。

由於環保團體偕立委昨日召開記者會，為桃園大潭藻礁第二階段聯署請命，引起社會關注，中油昨日隨即向媒體說明第三天然氣接收站施工計畫及對於藻礁生態，並決定今日下午帶媒體記者前往參訪觀塘三接工程。

不過，荒野協會今早表示，由於下午中油要帶媒體去觀塘，要到現場「突襲」抗議。緊接著，中油於中午12時緊急通知參訪媒體，因觀塘回報當地「狀況不佳」，今日參訪行程臨時取消。中油並未說明媒體參訪臨時取消，與荒野協會的抗議是否有關。

中油 觀塘 大潭藻礁

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