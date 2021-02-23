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高峰非營利幼兒園啟用 蘇貞昌、林智堅訪視
新市府投入6千多萬元新建高峰非營利幼兒園，於今天舉辦落成啟用典禮，邀請行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、立委柯建銘到場，新校舍融合周邊森林環境，純白斜屋頂很吸睛，配上大片綠草皮連接教室與戶外空間，讓孩童可安全奔跑，啟用後將擴增2班，可招收150名幼兒。
蘇貞昌、潘文忠、柯建銘、林智堅今一同參觀新落成幼兒園，親切與學童互動。蘇貞昌說，為落實0到6歲國家養政策，政府將幼托經費從154億元提升至557億元，之後將增加至850億，父母育兒津貼從過去2500元提升至現在3500元，明年8月將提升至5000元。
林智堅指出，他任內增聘307名老師，並新增114班，也推動「新校園運動」，全面提升教育環境，新增兩所學校，進行34棟校舍改建，市府也在2019年推出降溫計畫，校園班班有冷氣。
市府表示，原高峰非營利幼兒園教室與國小共用，市府利用老舊籃球場空間打造2層樓高純白建物，斜屋頂搭配木紋窗戶，結合周圍綠樹環境打造新校舍。園內每間教室都有整排窗戶，並利用玻璃天窗連接建物，不僅有效利用空間，還為學童找到高採光且遮雨的晴雨兩用的戶外活動場域。
市府表示，林智堅任內投入逾4.6億元興建7棟獨立幼兒園校舍，包含已完工的茄苳國小附幼、三民國小附幼及高峰非營利幼兒園，另還有興建中的關埔、華德福非營利幼兒園，及設計規畫中的市立新竹幼兒園及新竹國小附幼，預計2023年可增加1712個招生名額，除降低年輕爸媽的育兒經濟負擔，也致力讓幼兒能有舒適的學習環境，提供更多幼生就讀機會。
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