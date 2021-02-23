228連假別只賞櫻 桃園大北坑滿山金黃魯冰花

228連續假日除了賞櫻，也不要忘了桃園市龍潭大北坑休閒農業區魯冰花盛開，過了連續假日，就要等到明年才看得見滿山滿谷金黃色像風鈴般的花朵，在山林間茶園搖曳，如果仔細觀察，還可以發現藍色魯冰花，數量雖然遠比不上金黃魯冰花，卻美得讓人驚豔。

客家事務局表示，今年雖然因為疫情緣故取消魯冰花活動，但是12多公頃的花海和裝置藝術，仍然值得一遊與美拍。

大北坑發展協會總幹事江增平表說，魯冰花早在日據時代龍潭的茶區就被用來作為綠肥，花卉有黃色、藍色、粉紅和白色，其中黃色品種最適合龍潭當地氣候，大北坑是最早種植魯冰花的地區，因為是客家族群主要聚落所在，魯冰花又被視為「客家母親花」。「台灣文學之母」鐘肇政魯冰花著作拍成電影，讓魯冰花聲名大噪，每年2、3月大北坑12多公頃的茶園魯冰花（綠肥）盛開時，也吸引許多人專程前來遊茶園、賞花。

魯冰花花期過了以後，大北坑就要進入春茶培植的階段，接著是夏茶東方美人茶，龍潭區的茶品質優良每次採收後，在市場都相當常搶手。228連假和平常來大北坑休閒農業區賞花的民眾，也有機會在現場品嘗龍潭好茶。

江增平介紹，大北坑休閒農業區除了有魯冰花，還有翠綠綿延的茶山美景、龍泉古道、江申步道、生態野溪公園，與200多年歴史的眾伯公、江家百年古厝，附近還有在地特有美味的客莊好食「山水緣」、「大江屋」，以及享受午後時光的的咖啡甜點「美人世家」、「6028」，還有夜景勝地乳姑山上的特色餐廳，都是值得一遊再遊的好去處。

江增平指出，一年一度的「戀戀魯冰花」活動雖然因防疫取消，不過還是可以來大北坑賞魯冰花，入園免費，輕鬆漫步賞花全程約一個半小時，入園時休閒賞花請配合防疫佩戴口罩，園區旅客服務中心也配置75%酒精，提供遊客使用。