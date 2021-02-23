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桃園捷運綠線高架段施工 蘆竹蘆興街今起改單行道
桃園捷運綠線GC01標高架段工程施工如火如荼，市府捷運工程局指出，距南崁交流道不遠的蘆竹區蘆興街（南青路至南工路二段），將因應捷運工程架設第1階段施工圍籬，未來施工2年多期間道路縮減，蘆興街將調整為往南單向通行，只能南青路進、南工路出，請市民配合或改道通行。
桃園市捷運工程局指出，捷運綠線高架段工程陸續於八德區建德路及蘆竹區中正北路、南崁路二段及三民路二段展開主體工程施作已經2年多，目前推進至蘆竹區蘆興街施作高架橋梁工程，將分3階段架設圍籬，圍籬長度270公尺，工期將至2023年5月。
由於蘆興街路幅僅10至15公尺，在未來2年多的施工期間，南青路至南工路的蘆興街將依交維計畫調整為往南單向通行，市府提醒，由於工區位置兩側皆有民宅商家，請用路人盡量配合改道，行經工區時放慢車速，速限30公里，並配合道路兩側禁止停車。
捷運工程局長陳文德局長說，捷運綠線在蘆興街段將跨越高鐵，橋面距離地面最高約27公尺，未來第3階段施工吊裝橋梁時，將配合高鐵營運時間於夜間進行吊裝，吊梁期間夜間時段將封閉道路施工，施工前2周會提前公告，捷運局也會在周邊及重要路口設置施工告示牌提醒用路人，重點路口設置義交協助交通疏導，並進行滾動式檢討。
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