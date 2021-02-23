國寶級五洲園掌中劇團來了 25日龍鳳宮演出海神傳說

苗栗縣大同文康推展協會配合竹南龍鳳宮舉辦2021金牛報喜迎春公益系列元宵活動，邀請曾獲薪傳獎的布袋戲大師黃文郎率領五洲園掌中劇團，2月25日晚上7點在龍鳳宮停車場帶來「海神傳說」劇碼，歡迎民眾遵守防疫規定觀賞。

縣政府文化觀光局指出，「海神傳說」 演出內容是敘述龍王因嫉妒媽祖位於人民心中的地位與名號，而興起爭鬥的意念，興風作浪禍害眾生，表演順勢加入環保意識穿插其中，宣導節能減碳的理念，讓整齣戲劇更具寓教於樂。

五洲園掌中劇團由國寶級木偶大師黃海岱所創立，目前傳承至第三代嫡傳長孫黃文郎，黃文郎曾獲得第16屆中華文化藝術薪傳獎，致力傳統藝術文化的振興，將布袋戲文化融入時下的環保議題結合演出，具有教育意涵，也是讓布袋戲注入不同的生命力，順勢推廣傳統戲劇文化。