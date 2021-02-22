新竹北埔慶元宵號召油笐火夜遊 228連假邀農村輕旅行
元宵節即將到來，新竹縣北埔鄉的特色元宵活動「正月十五油笐火」今年邁入第三年，2月26日晚間6點將在慈天宮前廣場舉行引火儀式，持油笐火夜遊秀巒山，27、28日兩天則在鄧南光影像紀念館規畫市集和音樂會，大湖村、南埔村、南外社區同時推出多項DIY體驗活動，邀請民眾來一趟輕旅行，享受農村悠閒時光。
相傳在日據時代的北埔，日本政府為削弱北埔的抗日勢力，便在慈天宮後方開闢一條道路，以斬斷其龍脈，台灣光復以後，在地理師的指引下，每年正月十五日的晚上，號召北埔鄉親，人手一支用竹子做成的油笐火，走上秀巒山，透過綿延不斷的油笐火形成火龍，接回北埔的龍脈，這項習俗也漸漸流傳下來，成為彼此的共同記憶。
北埔鄉長莊明增說，考量年初疫情緊張，公所決定以防疫優先，停辦超過 500 人以上人潮聚集的活動，因此縮小今年度油笐火活動規模，將原本慈天宮前千人群聚舉油笐火，改至山林間舉辦農村輕旅體驗及草坪音樂會，讓這把火以不同的形式繼續傳承下去。
鄉公所表示，2 月 26 日晚間6點在慈天宮前廣場，將由鄉長帶領村長代表、地方人士舉行引火儀式，並持油笐火夜遊秀巒山，為「正月十五油笐火」系列活動拉開序幕。
228連假期間也規畫豐富行程，邀請民眾到大湖村體驗傳統竹篩搖元宵，或至南外蝶村一起走訪天空之城並手做窯烤PIZZA，還可以到金牌農村南埔擎火遶山賞鼓樂，上午飽覽鄉村風光明媚，晚間擎火夜行點亮小鎮村落。
此外，下午在北埔老街上的鄧南光影像紀念館，還安排米食市集和草坪音樂會，可以一邊品嚐社區媽媽的好手藝，也可以體驗客家米食 DIY，同時現場還能欣賞由入圍第 28 屆金曲獎最佳客語歌手曾仲瑋、愛微瘋爵 士樂團、林子安小提琴、龍宣亘等表演團隊帶來的精采演出。報名限量的農村體驗還贈送紀念頭巾，活動詳情可上北埔鄉公所臉書粉絲團查詢。
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