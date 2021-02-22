鄉民女神黃瓊慧宣布參選桃園市議員 接棒父親黃景熙

PTT鄉民乳神「qn黃拉結」，本名為黃瓊慧，昨天在臉書宣布將要參選下屆桃園市議員選舉，在政壇投下一顆震撼彈。其父親為從政近20年的桃園市議員黃景熙，黃景熙相當支持女兒參選，想接棒傳承。

黃瓊慧現在育有3寶，過去2年多在父親的服務處擔任主任職務，在許多地方活動中都能看到她的身影，當時雖沒有昭告要參選，但早在去年就已做好桃園區市議員參選人的背心，她表示，自己對公共事務有熱情，希望有機會為桃園爭取更多福利。

黃景熙表示，近年來身體狀況已經不好，加上已擔任5屆市議員，桃園市的建設藍圖基本上都已完成，他認為階段性任務結束，因此萌生退休念頭，不過大女兒黃瓊慧認為現在退休太可惜，他也很鼓勵她參選。