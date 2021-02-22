代表選舉不相上下 桃園龍潭農會3月3日選理監事見真章

桃園市各區農會昨天舉辦農事小組長、代表投票，先前被認為競爭激烈的桃園、龍潭、楊梅、復興，只有龍潭區還難論斷，其他區農會幾乎都是現任的理監事團隊掌握多數席代表。

龍潭區農會競選最激烈，主因為現任理事長黃璟舞和總幹事陳孟文分道揚鑣，黃兩任理事長任期屆滿，規畫轉任常務監事，同陣營已安排理事長、總幹事人選；陳孟文也另組團隊。農會代表選舉結果被視為24比21，黃認為自己這邊略佔上風，但是陳孟文也不示弱，外界認為原因是24票中有兩票都被兩邊看成「自己人」，要到3月3日理監事選舉才能見真章。

先前也被視為競爭激烈的楊梅區農會，農會代表投票結果為26比19，一般認為現任理事長傅鑫財任期屆滿，總幹事周宗維轉戰桃園市農會以後，陣營可以順利接棒，規畫人選為理事長鄭美英、總幹事周吉福。