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民調滿意度80% 鄭文燦：治理模式「市民主義」

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦參加救護車捐贈活動，會後受訪回應高民調。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦參加救護車捐贈活動，會後受訪回應高民調。記者鄭國樑／攝影

媒體民調部立桃園醫院恢復營運後，桃園市長鄭文燦滿意度高達8成。鄭文燦今天受訪時表示，防疫要同心也要專心，部桃事件已經落幕，桃園可以恢復正常的生活；不過防疫戰爭還沒有結束，中央疫情指揮中心還在規畫疫苗接種，桃園會配合中央百分之百執行，讓台灣成為一個安全、幸福的國度。

鄭文燦說，他的桃園治理模式就是「市民主義」，不分地域、不分顏色，打造桃園成為一個幸福的城市，好工作、好生活、好就業、好創業。事實上這6年來桃園是全台灣成長最快、進步最多的城市，人口成長21萬人各縣市第一名，在少子化的台灣，桃園能夠不斷逆勢成長成為一個亮點城市，真的很不容易。

鄭文燦指出桃園也是台灣產業投資最多的城市，包括台商回流，企業根留台灣超過2成以上落腳桃園，許多的大型企業紛紛宣布進駐航空城的計畫區，桃園正呈現一個建設的黃金時期，航空城計畫也上軌道了，軌道建設也如期推動當中。他覺得擔任市長就是要專注做好每一項工作，這樣才能夠得到市民的肯定，我相信這個感受是不分地域，也是不分顏色的。

鄭文燦 航空城

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