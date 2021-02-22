部桃恢復營運後桃園振興旅遊秒殺 鄭文燦：延長加名額

桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，部桃事件已經落幕，桃園可以恢復正常的生活，市政府也推出了旅遊振興計畫，已經請觀旅局擴大振興旅遊名額，計畫延長到4月30日，目前已經有可樂旅遊、易飛網提出申請，推出「魅力金三角」旅遊計畫，市府採補貼方式，本來名額只有500個，（因為秒殺）現在提高到5000個，其他的旅行社像雄獅等旅行社也想參與，市府會再陸續推出。

鄭文燦表示，原則上會在疫後春節旅遊到夏季之間，推出一系列的旅遊振興的計畫，包括青埔、觀光工廠、休閒農場還有各景點，希望透過旅遊振興，讓桃園恢復光彩。