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部桃恢復營運後桃園振興旅遊秒殺 鄭文燦：延長加名額
桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，部桃事件已經落幕，桃園可以恢復正常的生活，市政府也推出了旅遊振興計畫，已經請觀旅局擴大振興旅遊名額，計畫延長到4月30日，目前已經有可樂旅遊、易飛網提出申請，推出「魅力金三角」旅遊計畫，市府採補貼方式，本來名額只有500個，（因為秒殺）現在提高到5000個，其他的旅行社像雄獅等旅行社也想參與，市府會再陸續推出。
鄭文燦表示，原則上會在疫後春節旅遊到夏季之間，推出一系列的旅遊振興的計畫，包括青埔、觀光工廠、休閒農場還有各景點，希望透過旅遊振興，讓桃園恢復光彩。
不過鄭文燦強調防疫戰爭還沒有結束，中央疫情指揮中心還在規畫疫苗接種，桃園會配合中央百分之百執行，讓台灣成為一個安全、幸福的國度。
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