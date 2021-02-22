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揮別桃園醫院群聚 鄭文燦：市府活動到金澎舉辦

中央社 / 桃園22日電

桃園市長鄭文燦今天指出，部桃事件已落幕，桃園市的區里民政業務研討相關等活動將到金門澎湖舉辦，希望桃園與離島縣市維持緊密關係，沒有所謂「避金令」或「避澎令」。

鄭文燦下午出席桃園市政府防疫專案會議，他在會後接受聯訪表示，部桃事件已落幕，雖然在過程當中，有所謂「避桃令」的炒作，但不會影響桃園市與離島三縣市好交情。

他說，扣除上次已去過的馬祖，桃園市政府今年的區里民政業務研討、法令研習、環境生態體驗暨市政政令宣導活動還是會去澎湖及金門。

鄭文燦指出，活動約有三分之二要到澎湖，三分之一要到金門，以區為單位，由區公所進行意願調查後選擇，希望桃園與金門、馬祖、澎湖三個離島縣市還是要維持緊密關係，旅遊計畫不會改變，更沒有所謂「避金令」或「避澎令」。

鄭文燦表示，先前市府及相關部門的尾牙因疫情取消，但經費可挪到春酒使用，所以3月1日以後，各單位春酒仍可舉行，但還是要維持室內戴口罩及保持社交距離；大型集會雖開放，但仍希望大家依遵守防疫新生活規定，防疫意識不能撤除。

鄭文燦指出，桃園醫院已展開復原計畫，市府今天特別募集新台幣300萬元的復原基金給予部桃，以及在隔離病患照顧上盡心力的聖保祿醫院給予100萬元。

鄭文燦說，其實在疫情期間，桃市府也募集資金給聯新國際醫院、台北榮民總醫院桃園分院及國軍桃園總醫院等，希望給11家責任醫院更大支持。

至於疫情期間推出的社區防疫提升計畫，鄭文燦表示，除了探、陪病規定需在25日的責任醫院聯防會議決定外，其餘管制規定原則上在3月1日取消，回復到與中央同步的防疫措施。

相關防疫措施，包括學校與市民活動中心開放、社福機構探視及大型活動的限制規定等，讓市民生活、工作、學習及消費旅遊都恢復正常。

鄭文燦 金門 澎湖

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