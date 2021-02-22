桃園市信鴿協會大北區分會 捐手動電擊器救護車

桃園市長鄭文燦今天上午出席信鴿協會大北區分會捐贈救護車典禮，表示青埔地區人口成長快速，救護業務量日增，信鴿協會大北區分會多年來秉持取之於社會、用之於社會的精神，積極參與公益；這次捐贈是桃園第二台裝載手動電擊器的救護車，可以有效提升救護勤務的能量，以行動表達對市府消防局救災救護工作的支持，讓到院前救護發揮最大功效。

鄭文燦說，市府消防局每年救護車出勤約10萬件，其中急重症、重大車禍、心血管疾病等案件約9000件。另外，到院前心肺功能停止（OHCA）經搶救而康復出院者，108年約73人、去年已超過百人，挽救許多家庭的幸福，顯見消防同仁執行緊急救護的能力大幅提升，並透過救護車與急救醫院的雲端資訊共享，提升救護能量。

鄭文燦指出，去年新冠肺炎疫情爆發，消防局從武漢包機、鑽石公主號、磐石艦等事件，到最近的部桃專案執行許多防疫任務，迄今一共出動604車次，載送確診人數達159人，期間消防同仁穿著防護衣並謹守相關標準作業程序，因此並無消防同仁被感染；市府也提供消防局執行防疫勤務的同仁每人3000元防疫津貼，如有載送確診個案者每人5000元防疫津貼，以及5日的自主健康管理假，體恤同仁的辛苦並肯定他們的付出。

桃園市信鴿協會大北區分會執行長徐震祐表示，分會多年來秉持取之於社會用之於社會的使命，將持續參與各項社會服務，並希望藉此次活動發揮拋磚引玉的效果，邀請更多人共襄盛舉、熱心公益。

市議員吳嘉和、徐景文、葉明月、市府消防局副局長龍榮森、中壢區長鄭詩鈿都出席活動。