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3月起解禁！ 桃市今宣布校園將開放可辦大型集會

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
部桃群聚感染事件告一段落，桃市府今天下午舉行防疫會議，鄭文燦宣布自3月1日起，社區關懷據點、長照站、校園活動、校園場地租借都將解禁。記者陳夢茹／攝影
部桃群聚感染事件告一段落，桃市府今天下午舉行防疫會議，鄭文燦宣布自3月1日起，社區關懷據點、長照站、校園活動、校園場地租借都將解禁。記者陳夢茹／攝影

部桃群聚感染事件告一段落，桃園市政府今天下午舉行防疫會議，鄭文燦宣布自3月1日起，社區關懷據點、長照站、校園活動、校園場地租借都將解禁，不過醫院探、陪病規定，須待25日聯訪會議再討論。此外，衛生局長王文彥指出，明天桃園市居家隔離人數將歸零，「是疫情發展以來第3度歸零」。

先前部桃爆發群聚感染，為因應嚴峻的疫情，桃園市實施了比中央流行疫情指揮中心更嚴格的防疫措施，鄭文燦表示，近期疫情趨緩，相關管制措施也能陸續解除，「只是回到去年12月的防疫規格」，防疫意識還是不能鬆懈。

鄭文燦說，3月1日起解除禁辦屋內100人以上、室外500人以上活動規定，校園方面可開放民眾租借，但仍要遵守防疫新生活的規定，社區關懷據點及長照站也都解禁，桃園市政府尾牙先前已經取消，不過經費可以移到春酒使用。

社會局長鄭貴華補充，社區關懷據點及長照站名單會一併給環保局協助消毒，供餐要求注意通風、採梅花座，另外，高齡65歲以上的志工，不限類別恢復排班。

談及疫後振興，市府經發局長郭裕信表示，桃園市有31家觀光工廠及產業文化館，平均營業額下降7成、來客銳減為9成，第一波將配合4月兒童節、5月母親節，結合觀光工廠樂遊券、外縣市旅行團導入等，串聯觀光工廠及文化館推出超值特色商品，預估經費800萬元，正和經濟部申請補助，希望能刺激觀光 。

衛生局長王文彥表示，「明天居家隔離人數將是今年以來首度歸零，也是1年多以來第3次歸零」，中央流行疫情指揮中心今天再度宣布零確診，全台確診數為934人，桃園市目前因與確診者接觸需居家隔離人數仍有4人，至於醫院是否開放探病，將於25日醫院聯防會議再討論。

部桃群聚感染事件告一段落，桃市府今天下午舉行防疫會議，鄭文燦宣布自3月1日起，社區關懷據點、長照站、校園活動、校園場地租借都將解禁。記者陳夢茹／攝影
部桃群聚感染事件告一段落，桃市府今天下午舉行防疫會議，鄭文燦宣布自3月1日起，社區關懷據點、長照站、校園活動、校園場地租借都將解禁。記者陳夢茹／攝影

疫情 衛生局 觀光工廠

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