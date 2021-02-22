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受理報案重大革新 警方今起統一正名證明單

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
警方受理報案新制實施，「案件證明單」取代「三聯單」，苗栗縣警局今天宣導。圖／苗栗縣警局提供
警方受理報案新制實施，「案件證明單」取代「三聯單」，苗栗縣警局今天宣導。圖／苗栗縣警局提供

警政署為了化解民眾長期以來對三或四聯單迷思，簡化報案流程，重新整合規畫報案單據格式，統一正名為「警察機關受（處）理案件證明單」，今天上午9點起全面試辦，3月1日實施，苗栗縣警察局拍片今天發表，宣導新做法。

警方以往受理報案制度設計，因應種類屬性不同，開立的報案證明單據也有所不同，若是刑事案件，會有「刑事案件報案三聯單」（俗稱三聯單），汽（機）車失竊則會拿到「車輛協尋電腦輸入單」（俗稱四聯單），共有7種不同形式單據，從而衍生民眾誤解警方吃案。

警政署針對警察機關現行使用「受理報案e化平台」各案類系統，重新整合規畫報案單據格式，統一正名為「警察機關受（處）理案件證明單」，希望化解民眾對警察吃案疑慮。

苗栗縣警察局指出，民眾的小事就是警察的大事，鄉親若報案，要求員警一定會發揮同理心，仔細受理，積極偵辦，尤其住宅竊盜是民眾切身之痛，比照重大刑案列管，受理報案新制實施，將以「案件證明單」取代「三聯單」，請鄉親多加留意，也可撥打「110」，或向住居所鄰近分駐、派出所諮詢。

警察 苗栗縣 面試

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