苗栗縣府800萬元挹注鳴鳳古道 重振台灣10大古道榮光
20多年前被列為台灣十大古道之一的苗栗縣頭屋鄉、獅潭鄉間鳴鳳古道，設施老舊逐漸沒落，縣府挹注800萬元改善工程新近完工，鳴鳳古道並與客委會主推「樟之細路」水寨下古道及北隘勇古道等步道串連，縣府歡迎民眾走一趟，體驗緬懷昔日風情。
鳴鳳古道曾榮光一時，遊客絡繹不絕，沿線設施因長年使用，發生損壞狀況，縣府向交通部觀光局爭取補助，縣府自籌192萬配合，辦理「頭屋鄉鳴鳳山休憩區周邊環境暨觀光軸線營造計畫」，改善周邊景觀、指標系統、古道修繕，及休憩節點空間綠美化等項目，工程新近完工。
縣府文化觀光局長林彥甫表示，鳴鳳山休憩區周遭有多處健康登山步道，平緩不陡，周邊還有明德水庫、黃屋伙房、獅潭老街等景點，串連「樟之細路」水寨下古道及北隘勇古道等步道，透過台3線的連接，加大苗栗地區觀光「力度」，相當值得一遊。
文觀局指出，鳴鳳古道全長約3公里，早期是原住民打獵山徑，後來成為原住民與頭屋鄉民運送交換農產品及日用品的道路，其中，「情人谷」 步道傳說著有婦女村民久婚不孕，到古道起點的雲洞宮發願鋪路求子，後來連生3子，百年相思樹是過去供挑夫歇腳納涼處，曾是山歌嘹亮的地方，都讓人發思古之幽情。
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