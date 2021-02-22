桃園榮平路拓寬3月完工 帶動楊梅、平鎮高山頂生活圈

桃園市長鄭文燦今前往楊梅區訪視榮平路拓寬工程（台66以北），指出榮平路是連接快速路5段及復旦路的重要路段，原路幅狹小，尖峰時段易交通壅塞，市府專案補助楊梅區公所辦理道路拓寬及邊坡改善。

榮平路整體拓寬工程分兩期，道路從原本4.5公尺寬，拓寬為12公尺，工程總經費約559萬元，去年11月開工，預計在今年3月底竣工，拓寬後車流順暢可提升用路人行車安全，也將帶動平鎮、楊梅高山頂生活圈的發展。

鄭文燦表示，榮平路拓寬工程與台66快速道路關係密切，台66快速道路正在施作銜接國道3號增設系統交流道工程，未來地方車輛往來南北可以由66快速道路進出，榮平路拓寬工程可謂打通地方任督二脈，也有助於幼獅工業區車流出入。

工程除新設路肩及路側溝改善路面排水，也增設鍍鋅鋼管防護網，大幅增加車輛行駛的安全，市民朋友享有較便利的交通動線，後續依實際用路情況請區公所調整不足之處。

鄭文燦說，早年台66線通車，未能考量前往高速公路、快速道路的車流無法分流，歷經市府與交通部多年的努力，辦理土地徵收，並高架化的方式，施作國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，讓地方居民更為方便。桃園建設預算龐大，但市府將在財政能力可行的範圍下擴大桃園建設，也相信每件事情有其困難之處，市府會陸續解決。

鄭文燦提到楊梅是桃園工業投資的重鎮，南北往來便利，不少新竹廠商北移或桃園中壢廠商欲擴大投資都選擇楊梅地區設廠，也因此榮平路二期工程須配合楊梅幼獅工業區擴大通盤檢討案，該案已完成公開閱覽，針對部分人民陳情的案件，市府也會持續微調。

他說，目前請工務局採用地主先行同意的方式，先開發、後徵收配地，以利都市計畫及交通建設同步進行，順利增加楊梅工業用地，而市府也會全力編足預算推動。