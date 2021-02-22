桃議員隨堂測驗何為「桃園豬」標章 33個官員僅5人答對
今年元旦開放進口萊豬，不僅中央部會與多個地方縣市都自推國產豬標章，但卻也造成民眾混淆，桃園市議員謝美英今天還在議會專案報告上來場隨堂測驗，請市府官員勾選哪一張才是「桃園豬」標章，沒想到回收測驗卷後，33個官員僅5人答對，讓謝美英傻眼，要求推動標章實名制才能減少標章之亂，也才能建立消費者信心。
市議員陳美梅、舒翠玲等人也質疑豬肉食材標示太多，消費者根本搞不清楚，舒翠玲更直指，有些標章只要直接上網下載就好，「民眾該如何辨識，我就認不出來」，也質疑桃園稽查量能不足，店家1年被查到1次就了不起了，標章機制明顯存有漏洞，「誰知道孰真孰假？」
謝美英質詢時也不禁直言「桃園市獨立了嗎？」因店家不僅有台灣豬標章，還要有桃園豬標章，各種標示太多，根本不能解除民眾對萊豬的疑慮，「我們要的是零檢出」，謝也提及，有標章直接上網下載彩色輸出即可，想放大縮小都可以，並以問卷方式測驗在場官員，到底知不知道桃園豬標章樣式。
桃園市政府官員拿到測驗卷之後，有的交頭接耳，也得還疑似邊看手機找答案，經回收之後，謝美英看了直搖頭「第一張答案就錯了，選到台南的標章」，謝認為，連市府團隊都搞不清楚，代表標章政策要更細緻周延，建議要以實名制發放，比照防疫出入公眾場所一樣，避免有偽造情形。
市府農業局長郭承泉說，桃園市為有效區隔國產與進口豬肉，採雙認證制度，有國產豬肉標示及桃園豬肉產地標示，並結合農委會核發的台灣豬標章與桃園黑毛豬證明標章為主，定期辦理標章抽查，未來會加強防偽與編號認證，強化辨識。
市府衛生局長王文彥也說，已經加強稽查豬肉標示累計3322件，皆為合格沒有問題，並強調若店家沒標示，最少罰3萬元，若標示錯誤則罰款4萬元起跳，因為政策剛上路，先要求做好標示，之後會加強統一美化，研議提供白板讓店家使用。
由於中央政府不予核定萊劑零檢出的地方自治條例，桃園市食品安全管理自治條例部分條文修正案規定豬雞肉等肉品不得檢出萊克多巴胺形同遭沒收，舒翠玲不滿此事，不僅要求法務局長周春櫻說明，更強調「此例一開後患無窮，中央集權了嗎」，要求議會提釋憲，副議長李曉鐘裁示交大會決議。
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