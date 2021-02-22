桃議員隨堂測驗何為「桃園豬」標章 33個官員僅5人答對

今年元旦開放進口萊豬，不僅中央部會與多個地方縣市都自推國產豬標章，但卻也造成民眾混淆，桃園市議員謝美英今天還在議會專案報告上來場隨堂測驗，請市府官員勾選哪一張才是「桃園豬」標章，沒想到回收測驗卷後，33個官員僅5人答對，讓謝美英傻眼，要求推動標章實名制才能減少標章之亂，也才能建立消費者信心。

市議員陳美梅、舒翠玲等人也質疑豬肉食材標示太多，消費者根本搞不清楚，舒翠玲更直指，有些標章只要直接上網下載就好，「民眾該如何辨識，我就認不出來」，也質疑桃園稽查量能不足，店家1年被查到1次就了不起了，標章機制明顯存有漏洞，「誰知道孰真孰假？」

謝美英質詢時也不禁直言「桃園市獨立了嗎？」因店家不僅有台灣豬標章，還要有桃園豬標章，各種標示太多，根本不能解除民眾對萊豬的疑慮，「我們要的是零檢出」，謝也提及，有標章直接上網下載彩色輸出即可，想放大縮小都可以，並以問卷方式測驗在場官員，到底知不知道桃園豬標章樣式。

桃園市政府官員拿到測驗卷之後，有的交頭接耳，也得還疑似邊看手機找答案，經回收之後，謝美英看了直搖頭「第一張答案就錯了，選到台南的標章」，謝認為，連市府團隊都搞不清楚，代表標章政策要更細緻周延，建議要以實名制發放，比照防疫出入公眾場所一樣，避免有偽造情形。

市府農業局長郭承泉說，桃園市為有效區隔國產與進口豬肉，採雙認證制度，有國產豬肉標示及桃園豬肉產地標示，並結合農委會核發的台灣豬標章與桃園黑毛豬證明標章為主，定期辦理標章抽查，未來會加強防偽與編號認證，強化辨識。

市府衛生局長王文彥也說，已經加強稽查豬肉標示累計3322件，皆為合格沒有問題，並強調若店家沒標示，最少罰3萬元，若標示錯誤則罰款4萬元起跳，因為政策剛上路，先要求做好標示，之後會加強統一美化，研議提供白板讓店家使用。