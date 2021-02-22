城市的心臟！心電圖光雕點亮台電圍牆 美感電域再延伸

新竹市府近日將2020台灣設計展出的「最美變電箱」延伸至街頭，於光復路與慈雲路交叉口的台電新竹一次變電所圍牆裝上心電圖狀的動態「光雕」，用彎曲鋼條搭配LED線燈，讓變電所變有趣。心電圖光雕預計全長達350公尺，預計下月中旬完工。

市府表示，台電圍牆總長約350公尺，目前已完成光復路側約170公尺的線條架設，預計3月中旬完成全線。台電新竹一次變電所是提供科學園區發展的重要能量，台電於2020台灣設計展展出「美感電域」科普特展，純白明亮的發光建築體，在夜晚的孔廟廣場上特別搶眼。如今心電圖光雕將「美感電域」設計延伸，經由具有溝通性的美感語彙，將設計導入城市建設。

市長林智堅表示，光復路及慈雲路為竹市重要交通要道，由於車流快速加上重要的變電設備，原本基地與整體都市環境關係相對冰冷與疏離，且老舊圍牆及人行道區域照明不足，交流道兩側步行動線無法連續。

此次改造將巨大的變電所空間化身城市低調的守護者，也成為城市通廊的背景，創造新的都市空間行走及視覺體驗，產生步行與車行兩種不同尺度與速度下的都市景觀。

市府產發處表示，心電圖光雕由林彥穎建築師操刀，投入500萬元經費，以彎曲鋼條及LED燈條打造心電圖，呈現「線實動態美感電域」，希望能改善原有行走經驗，並結合步行城市整體規畫。