桃園視訊開學 首日讓學生收心

桃園市高國中小學今天上午寒假結束開學，因應疫情，各校學生上課取消過去熱鬧始業式開學活動，桃園各區警方均安排在上學各交通路口，編排交通指揮崗哨疏導交通，桃園、蘆竹、大園多所國中、小學表示，寒假期間學校均完成環境消毒，因應疫情，學生上學都要求戴口罩、溫體溫檢測，相繼採取視訊方式開學，讓學生提早收心恢復正常。

因應各校學生開學上課，桃園分局各區警力派員在各校學生上學路口值勤指揮交通，與導護志工合作，執行護童專案，維護學生安全上學，警方也針對包括春日路、永安路、中正路、介壽路等上下交流道、捷運工程沿線重要路段加強交通疏導，警方呼籲，開學日，家長接送學童上下學務必遵守交通規則，配合警方交通管制，安心上下學。