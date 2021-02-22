不用往山上跑 竹縣平地也有3大賞櫻景點
新竹縣各地櫻花綻放，除山區可賞櫻外，平地也有賞櫻景點，新竹縣長楊文科推薦竹東鎮的竹東河濱公園、內灣支線、新埔鎮日本公園平地3大賞櫻景點，讓民眾安排一日遊小旅行，不用出國就能賞櫻，還可順道健身運動，減去過年攝取大魚大肉熱量。
楊文科表示，竹東河濱公園全區約150公頃，保留完整自然生態，每到春天2公里長的櫻花步道上，八重櫻、山櫻花及吉野櫻等2000多棵櫻花樹開始綻放，吸引不少民眾前往欣賞，公園內也規畫各式球類、溜冰運動設施場地及狗狗公園，歡迎民眾把握花期尾聲，順便到周邊景點走走。
自行車友也能體驗去年底剛通行的頭前溪南岸經典自行車道，全長約10.9公里，往西騎乘通往新竹市左岸自行車道、南寮17公里海岸線，往東則銜接台三線，沿途欣賞海岸、山巒、鐵道風景。
日本公園則位於新埔鎮文昌祠後方，公園內種植吉野櫻、三重櫻、河津櫻等200多棵櫻花樹及1百餘棵青楓，目前花況約開3成，公園步道與鄰近百年老樹區、宗祠導覽館、大水巷，串聯起來全長約2.6公里，還可到新埔公所周邊及潘氏家祠，欣賞新埔「天穿日」靜態花燈展。
民眾也可選擇搭火車沿途賞櫻，內灣支線橫山車站、九讚頭車站、合興車站沿線綻放櫻花，在合興車站下車體驗浪漫的氣息，抵達終點站內灣站，逛內灣老街，到附近的內灣大橋木棧道欣賞櫻花。
交旅處長游志祥表示，受疫情衝擊無法出國，國內旅遊大爆發，根據交通部觀光局統計顯示，近3年新竹縣觀光遊憩據點人次統計皆達千萬人次，去年在疫情影響下仍突破1100萬人次，其中獅頭山風景區更是年年成長，顯見受疫情影響，國人越發喜愛前往自然生態地區旅遊。
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