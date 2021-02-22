過年收垃圾被塞紅包 桃園清潔隊獲16萬5千元全捐了

不少民眾仍習慣過年開工倒垃圾時，送清潔隊員紅包慰勞，但公務員依法不得接受餽贈，桃園市環境清潔稽查大隊每年都在宣導「只收垃圾、不收紅包」，但仍許多民眾塞了紅包就快閃，尤其今年因為疫情，許多民眾更直接將禮盒、紅包放到清潔車駕駛座，今年累計收到16萬5千元紅包比往年多，將全捐給桃園市政府社會救助金專戶。

市府環保局指出，今年過年因為疫情又加上年終大掃除，過年前，上千名清潔隊員收運工作量激增，直到除夕晚上才收班返家圍爐，大年初五一大早，清潔隊則率先百業提前開工，一邊忙著市容整理及垃圾清運，又趕在開學前到所有校園進行防疫消毒。

由於過年期間，不少熱情市民為表達謝意，仍有贈送隊員紅包的習慣，忙於清運的隊員往往無法及時退還，尤其今年隊員們發現，民眾送紅包基於防疫避免接觸隊員，將禮盒跟紅包迅速放進清潔車駕駛座內，數量反而明顯大增，足見市民熱情有增無減。