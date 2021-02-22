AZ疫苗副作用頻傳 桃市議員憂：全推來桃園打？

新冠肺炎疫苗陸續問世，牛津AZ疫苗後在歐洲國家開打陸續傳出嚴重副作用，部分國家地區已緩打，由於台灣也將接力開打牛津AZ疫苗，由於先前部桃疫情沸沸揚揚，桃園市議員褚春來、張桂綿、陳美梅等人關注疫苗進度，褚更憂心疫苗沒人敢打，「是否都來桃園打？」衛生局長王文彥說，施打疫苗要收集同意書，不會強迫施打。

桃園市議會今天在開春之後，馬不停蹄舉行臨時會，今天專案報告第1天，第1項議案就是由桃園市議會全體提案，請市府針對新冠肺炎防疫工作進行專案報告，王文彥報告疫情發展1年多，因年初疫情升級，市府1月25日起恢復每天跨局處聯繫防疫會議，落實疫情監測調查、整備醫療資源與持續撥捕防疫物資等，並強化社區防疫等級。

市議員黃婉如、蔡永芳等人關心防疫生活何時恢復如常？王文彥說明，預計3月1日解封關懷據點與各項活動恢復開放，下午防疫會議會有進一步討論，也包括醫院探病限縮措施也考慮3月起同步恢復開放，其他防疫措施則依據中央指揮，教育局長林明裕也說，今天開學日，已經恢復65歲以上高齡志工到校協助，重返校園志工行列。

疫苗接種也成專案報告焦點，市議員張桂綿、陳美梅等人詢問疫苗是否足夠？施打順序為何？王文彥說，估計台灣至少需要3千萬劑，以提升民眾保護力，目前第1批有20萬劑，施打順序分3大部分，第1為醫護人員，又以有收治確診病患的醫院醫護最先，桃園有11家醫院，市府衛生局已收集同意書，依據分配情形，最快要2周後開始施打。

王文彥也說明，在醫院、診所醫護之後，依序施打順序為65歲以上長者、65歲以下有疾病者等，張桂綿認為，學童仍在發展之中，抵抗力較弱，建議比照列入65歲以上長者類別一起施打，王說明，會向中央建議，交由中央評估分配。

褚春來則提到，目前看來台灣將最先施打AZ疫苗，但已有醫護人員排斥施打，因從國外訊息得知施打後傳出有副作用，包含德國、法國與瑞士都不建議長者施打，義大利建議65歲以上者施打其他廠牌疫苗，韓國也說65歲以上長者施打要審慎評估，顯見大家對施打AZ疫苗意願不大，「台灣沒人要打怎麼辦？是否都到桃園打？」