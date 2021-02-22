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AZ疫苗副作用頻傳 桃市議員憂：全推來桃園打？

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議會今天在開春之後，馬不停蹄舉行臨時會，今天專案報告第1天，第1項議案就是由桃園市議會全體提案，請市府針對新冠肺炎防疫工作進行專案報告。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天在開春之後，馬不停蹄舉行臨時會，今天專案報告第1天，第1項議案就是由桃園市議會全體提案，請市府針對新冠肺炎防疫工作進行專案報告。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫苗陸續問世，牛津AZ疫苗後在歐洲國家開打陸續傳出嚴重副作用，部分國家地區已緩打，由於台灣也將接力開打牛津AZ疫苗，由於先前部桃疫情沸沸揚揚，桃園市議員褚春來、張桂綿、陳美梅等人關注疫苗進度，褚更憂心疫苗沒人敢打，「是否都來桃園打？」衛生局長王文彥說，施打疫苗要收集同意書，不會強迫施打。

桃園市議會今天在開春之後，馬不停蹄舉行臨時會，今天專案報告第1天，第1項議案就是由桃園市議會全體提案，請市府針對新冠肺炎防疫工作進行專案報告，王文彥報告疫情發展1年多，因年初疫情升級，市府1月25日起恢復每天跨局處聯繫防疫會議，落實疫情監測調查、整備醫療資源與持續撥捕防疫物資等，並強化社區防疫等級。

市議員黃婉如、蔡永芳等人關心防疫生活何時恢復如常？王文彥說明，預計3月1日解封關懷據點與各項活動恢復開放，下午防疫會議會有進一步討論，也包括醫院探病限縮措施也考慮3月起同步恢復開放，其他防疫措施則依據中央指揮，教育局長林明裕也說，今天開學日，已經恢復65歲以上高齡志工到校協助，重返校園志工行列。

疫苗接種也成專案報告焦點，市議員張桂綿、陳美梅等人詢問疫苗是否足夠？施打順序為何？王文彥說，估計台灣至少需要3千萬劑，以提升民眾保護力，目前第1批有20萬劑，施打順序分3大部分，第1為醫護人員，又以有收治確診病患的醫院醫護最先，桃園有11家醫院，市府衛生局已收集同意書，依據分配情形，最快要2周後開始施打。

王文彥也說明，在醫院、診所醫護之後，依序施打順序為65歲以上長者、65歲以下有疾病者等，張桂綿認為，學童仍在發展之中，抵抗力較弱，建議比照列入65歲以上長者類別一起施打，王說明，會向中央建議，交由中央評估分配。

褚春來則提到，目前看來台灣將最先施打AZ疫苗，但已有醫護人員排斥施打，因從國外訊息得知施打後傳出有副作用，包含德國、法國與瑞士都不建議長者施打，義大利建議65歲以上者施打其他廠牌疫苗，韓國也說65歲以上長者施打要審慎評估，顯見大家對施打AZ疫苗意願不大，「台灣沒人要打怎麼辦？是否都到桃園打？」

王文彥說，防疫力與安全性需要觀察一段時間，若施打對象放棄就會依序施打，但也強調「要取得同意才會施打」，不能強迫，褚春來聽了直言，施打疫苗不僅要尊重大家的意願，也要以市民健康為首要考量，「若疫苗有問題，不建議先從桃園來施打」，王說明，會通盤考量，不想打也不能強迫，確實疫苗安全很重要，先前流感疫苗原本施打熱絡，後因出現問題，「後面打不完」，確實會有這樣的問題。

桃園市議會今天臨時會進行專案報告，市議員陳美梅（右）關心疫苗情形，市府衛生局長王文彥（左）答詢。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天臨時會進行專案報告，市議員陳美梅（右）關心疫苗情形，市府衛生局長王文彥（左）答詢。記者張裕珍／攝影

流感疫苗 疫情 衛生局

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