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開學首日 楊文科視察國小防疫兼查國產豬牛標示
今天是開學首日，新竹縣長楊文科一早就到竹北市的東興國小，視察防疫和營養午餐食材驗收，除在校門口迎接進校的學童，貼心地幫小朋友們噴酒精消毒手部，提醒大家勤洗手、戴口罩，也特別到廚房視察驗收流程、國產豬牛肉公告標示、菜單原料產地等，要求各校一律採用國產豬肉、牛肉，讓學童吃得安心、家長放心。
楊文科表示，為落實學校午餐食材源頭管理，持續鼓勵各校配合行政院推動午餐使用三章一Q國產可溯源食材，確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品；防疫措施部分，教育處在開學前即透過鄉鎮市公所協助，完成120所校園消毒作業，開學首日學童也都確實戴口罩、量體溫，做好自我防護。
楊文科今天由教育處長楊郡慈陪同，一早就到東興國小的廚房關心營養午餐食材狀況，確認學校是否因應食安法規定，在廚房入口顯眼處公告標示該校使用國產豬、牛肉，每月公布菜單中明確標示使用豬、牛肉的原料原產地，且在校園食材登錄平台確實登錄豬、牛肉原料原產地。
確認完食材狀況後再到校門口關心學童上學情況，包括進入校園紅外線顯像儀測量體溫、戴口罩、酒精手部消毒，及校外人士入校配合實名登記等，楊縣長也在現場幫進入校園的學童們噴酒精消毒手部，一一熱情打招呼，在開學首日給大家滿滿元氣。
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