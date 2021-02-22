林智堅訪視校園防疫 一起洗手謹記七字訣

寒假結束，中小學今開學，新竹市長林智堅今到關東國小訪視校園防疫，該校開學前一周已辦理環境消毒，設有酒精自動噴霧器、體溫感測儀，學生進入教室前也會進行酒精消毒。林智堅說，中央與地方合作下，疫情相對趨緩，但是各項防疫不能鬆懈，盼透過各項防疫措施，共度難關。

林智堅今到關東國小，走防疫通道消毒手部再量測體溫，並帶著學生們一起用「洗手七字訣」，以肥皂洗手。

林智堅表示，市府超前部屬，開學前一周已完成全市64所學校大消毒，各校也依循防疫指引，不僅設有酒精自動噴霧器、體溫感測儀，也備妥各項防疫物資如肥皂、消毒液等。今天學入校也看見學童都配戴口罩，落實防疫。

關東國小校長李瑞剛表示，開學後在校園出入口處設置體溫篩檢站，並規畫進校路線，實施體溫量測及健康自主管理卡查驗，凡超過37.5度者，請家長儘速帶往就醫，並造冊列管追蹤；若校園發現疑似個案，即依規定通報衛生局，隨時與醫院及衛生機關保持聯繫，關心及瞭解學生健康狀況。