綠燈不是安全絕對保障 徐耀昌溫馨提醒很特別

今天開學第一天，苗栗縣長徐耀昌到竹南鎮新南國小安全宣導，他分享綠燈不是安全絕對保障，專心走路最重要，而戴口罩是防疫安全基本功，要求團隊教育處長邱廷岳、警察局長周煥興落實校園安全，快樂求學不留遺憾。

徐耀昌率同邱廷岳、周煥興等人，及苗栗縣吉祥物貓貍喵人偶、警察娃娃一同現身新南國小，發送宣導單及宣導品，許多學童一進校門又驚又喜，徐耀昌溫馨提醒「路口安全」及「騎乘自行車安全」，他特別分享綠燈行，但不是安全絕對保障，專心走路左看、右看注意來車，邊走邊玩還是會有危險。

新南國小架設體溫偵測器，部分學童因攜帶熱飲等影響，異常溫度發出警示，經額溫槍測量確認沒問題，徐耀昌也提醒新冠肺炎疫情仍嚴峻，戴口罩是基本功，勤洗手、保持通風、咳嗽禮節要落實，他並與學童一起示範「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手步驟宣導。