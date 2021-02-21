桃園市政府支持在地青年投入永續發展 最高獎勵100萬元
桃園市政府青年事務局辦理青年投入永續發展行動獎勵計畫，鼓勵青年團隊提出中長期、連結地方方案，以最高100萬元獎勵金吸引青年團隊加入地方創生行動。
青年局表示，獎勵計畫重點為15歲至45歲青年團隊和協力單位，共同提出突顯桃園在地特色與地方創生、永續經營的方案，並創新採取獎勵金制度，簡化行政流程。獲選團隊可獲業師輔導團、宣傳行銷、跨縣市觀摩和跨領域媒合等多元輔導資源。
青年局昨天舉辦說明會，「康莊有機聚落行動趣」隊長邱照明（阿明）分享計畫執行經驗，原本從事房地產的阿明4年前從台北移居到桃園，投入康莊有機聚落的農村轉型，透過青年局的輔導與大專院校的合作，將設計專業青年人才帶入農村，運用新媒體宣傳及設計農遊教案，開啟與市場溝通、形成商業模式的契機。
青年局過去3年推動青年投入永續發展行動計畫，輔導陪伴45組青年團隊包括農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化與食農教育推廣等多元議題。局長顏蔚慈表示，110年度除了持續深耕在地，希望能夠挖掘各領域熱忱的青年夥伴，並引進青創基地、社會中心等資源及培養團隊國際觀，朝永續經營模式前進。
桃園市110年青年投入永續發展行動獎勵計畫採線上提案，3月7日截止收件，歡迎3人以上桃園青年組成行動團隊搭配協力單位共同申請。於台地桃園社造資訊網詳情請至桃園青年局官網或臉書粉絲專頁查詢。
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