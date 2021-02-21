快訊

無視規定！老闆要求案943與4自主管理移工 外出上課

桃園市政府支持在地青年投入永續發展 最高獎勵100萬元

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
青年局鼓勵在地青年創業，提供最高獎勵金100萬元。圖／桃園市政府青年局提供
青年局鼓勵在地青年創業，提供最高獎勵金100萬元。圖／桃園市政府青年局提供

桃園市政府青年事務局辦理青年投入永續發展行動獎勵計畫，鼓勵青年團隊提出中長期、連結地方方案，以最高100萬元獎勵金吸引青年團隊加入地方創生行動。

青年局表示，獎勵計畫重點為15歲至45歲青年團隊和協力單位，共同提出突顯桃園在地特色與地方創生、永續經營的方案，並創新採取獎勵金制度，簡化行政流程。獲選團隊可獲業師輔導團、宣傳行銷、跨縣市觀摩和跨領域媒合等多元輔導資源。

青年局昨天舉辦說明會，「康莊有機聚落行動趣」隊長邱照明（阿明）分享計畫執行經驗，原本從事房地產的阿明4年前從台北移居到桃園，投入康莊有機聚落的農村轉型，透過青年局的輔導與大專院校的合作，將設計專業青年人才帶入農村，運用新媒體宣傳及設計農遊教案，開啟與市場溝通、形成商業模式的契機。

青年局過去3年推動青年投入永續發展行動計畫，輔導陪伴45組青年團隊包括農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化與食農教育推廣等多元議題。局長顏蔚慈表示，110年度除了持續深耕在地，希望能夠挖掘各領域熱忱的青年夥伴，並引進青創基地、社會中心等資源及培養團隊國際觀，朝永續經營模式前進。

桃園市110年青年投入永續發展行動獎勵計畫採線上提案，3月7日截止收件，歡迎3人以上桃園青年組成行動團隊搭配協力單位共同申請。於台地桃園社造資訊網詳情請至桃園青年局官網或臉書粉絲專頁查詢。

青年局邀請過去接受輔導的團隊、業師等現場分享經驗。圖／桃園市政府青年局提供
青年局邀請過去接受輔導的團隊、業師等現場分享經驗。圖／桃園市政府青年局提供

青年

相關新聞

桃園魅力金三角2日遊秒殺 市府決延期和擴增5000名額

部桃疫情緩和後，桃園市政府觀旅局與旅行社業者全力展開旅遊促銷方案，率先合作推動魅力金三角旅遊促銷方案，可樂旅遊推出499...

3地飆出高投票率 苗栗基層農會一級戰區轉戰第二回合

苗栗縣17家基層農會改選第一階段，今天農事小組長、會員代表選舉過程平和，平均投票率55.90％，較上次65.60％略低，...

同意書達8成門檻 桃市府園區3路段明起騎樓可停機車

桃園市政府去年底宣布，除台鐵車站、桃園機場捷運長庚醫院站及市府園區周邊的騎樓禁停機車，其他區域則採取有條件開放。市府園區...

影／拍照遺落 新竹動物園馬來猴當起「低頭族」玩手機　

新竹市立動物園一隻馬來猴今被參觀民眾瞧見當起「低頭族」玩手機，只見猴子雙手拿著一隻智慧型手機，不時低頭、高舉手機研究，還...

卡司蒂菈樂玩DIY直播吃蛋糕 阿燦網美力推觀光工廠旅遊

桃園市長鄭文燦今天上午訪視蘆竹區金格食品卡司蒂菈樂園，與跨世代小粉絲Fifie一起DIY蛋糕、開箱試吃大啖達克瓦茲等新品...

新竹林管處邀泰雅族耆老 帶遊客尋訪白蘭溪古道

觀霧國家森林遊樂區及其周邊地區為泰雅族傳統生活範圍，為讓遊客認識泰雅族與山林間的人文歷史與過往風情，林務局新竹林區管理處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。