桃園市政府支持在地青年投入永續發展 最高獎勵100萬元

桃園市政府青年事務局辦理青年投入永續發展行動獎勵計畫，鼓勵青年團隊提出中長期、連結地方方案，以最高100萬元獎勵金吸引青年團隊加入地方創生行動。

青年局表示，獎勵計畫重點為15歲至45歲青年團隊和協力單位，共同提出突顯桃園在地特色與地方創生、永續經營的方案，並創新採取獎勵金制度，簡化行政流程。獲選團隊可獲業師輔導團、宣傳行銷、跨縣市觀摩和跨領域媒合等多元輔導資源。

青年局昨天舉辦說明會，「康莊有機聚落行動趣」隊長邱照明（阿明）分享計畫執行經驗，原本從事房地產的阿明4年前從台北移居到桃園，投入康莊有機聚落的農村轉型，透過青年局的輔導與大專院校的合作，將設計專業青年人才帶入農村，運用新媒體宣傳及設計農遊教案，開啟與市場溝通、形成商業模式的契機。

青年局過去3年推動青年投入永續發展行動計畫，輔導陪伴45組青年團隊包括農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化與食農教育推廣等多元議題。局長顏蔚慈表示，110年度除了持續深耕在地，希望能夠挖掘各領域熱忱的青年夥伴，並引進青創基地、社會中心等資源及培養團隊國際觀，朝永續經營模式前進。